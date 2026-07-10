日本コカ・コーラは7月10日、スマートフォン向け位置情報ゲームアプリ『Pokémon GO（ポケモン GO）』を提供するナイアンティックおよび株式会社ポケモンとパートナーシップ契約を締結したと発表した。同日より順次、全国約3万台のコカ・コーラ社自動販売機が、同ゲーム内に「ポケストップ」として登場する。

「ポケストップ」では、モンスターボールなど『ポケモン GO』内で使用するさまざまな道具を入手できる。今回のパートナーシップにより、コカ・コーラ社の自動販売機の一部は今後、バトルを楽しめる「ジム」としても順次登場する予定だ。

ポケストップの表示イメージ

これを記念し、公式アプリ「Coke ON（コークオン）」の「自販機マップ」に表示される全国約15万台の自販機を対象に、Coke ONを利用して製品を購入したユーザーに『ポケモン GO』オリジナルスタンプをプレゼントするキャンペーンを2026年9月に実施する予定。「Coke ON」と『ポケモン GO』はともに今年でサービス開始10周年を迎える。

©Niantic ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。