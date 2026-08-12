サバイバル・ホラー『レディ・オア・ノット 2』の姉妹役インタビュー動画が公開

大富豪の一族に嫁いだ花嫁が、結婚初夜の伝統ゲームで命を狙われるサバイバル・ホラー『レディ・オア・ノット』の続編『レディ・オア・ノット 2』（2026年8月14日公開 配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン）で主人公姉妹を演じるサマラ・ウィーヴィングとキャスリン・ニュートンの動画インタビューが公開となった。

『レディ・オア・ノット』は、大富豪の一族に嫁いだ花嫁が、結婚初夜の伝統ゲームで命を狙われるサバイバル・ホラー。『レディ・オア・ノット 2』はその続編で、「最強の花嫁」グレース役として新世代スクリーム・クィーン、サマラ・ウィーヴィングが帰還。妹フェイス役で『アビゲイル』（2024）のキャスリン・ニュートンがキャスティングされている。

ゲームのゴールはただひとつ「夜明けまでにグレースを見つけ、殺せ」――。ゲームに参加するのは、狂気と欲に取り憑かれたハンターたち。そしてグレースにとって唯一の味方は、⻑年絶縁状態だった妹だけだ。しかし二人は手錠で繋がれ、逃げる自由すらままならない。極限状態のなか、彼女たちは生き残りをかけ、家族の絆さえも試されることになる。

今回、公開となったのは、グレースを演じたサマラ・ウィーヴィングと妹・フェイスを演じたキャスリン・ニュートンの10分に及ぶロングインタビュー。2人は姉妹さながらの掛け合いを見せている。前作から主人公・グレースとして続投したサマラは、続編に出ることは楽しみだったかと問われると「全く予想外だったの。ないと思ってたわ」と意外な返答。「前作はよくわからないまま演じていたの。脚本もいいし、全員楽しんで撮ってたけど、観客に伝わるのかどうか分からなかった。でも公開したらかなり好評だったので、嬉しい驚きになった。2作目を作るにあたっては、じっくりと時間をかけて準備を進めたの。どんなストーリーにすべきか慎重に検討したのよ。もっと作品の世界を広げたいと思ったし、またグレースに活躍させたかった。彼女はスーパーヒーローではなく、ごく普通の人間よ。ちょっと変わってるだけ。そこで彼女に“仲間”を与えたの」と経緯を説明してくれた。「マットとタイラーは以前にもこの人（キャスリン）と仕事をして……変人だと知ってた」（サマラ）「あなたと同じ」（キャスリン）「似たもの同士ね。どちらも変人だから組まされたの」（サマラ）と掛け合いのテンポもバッチリ。

新キャラクターとして登場するフェイスについて、キャスリンは「かなりホットな新顔よ。フェイスはある意味問題児。グレースは姉として妹を守ろうとする」と説明するとサマラは姉の顔で「困った妹よね」とポツリ。それに対しキャスリンは「私はサマラをマネすることで役作りをしたのよ。何でもマネした。ダイエット飲料まで飲んでたの！」というとサマラは思い出したように「私のiPadも……」というと「同じ機種を買ったわ！」と得意げなキャスリンに思わずサマラが吹き出す場面も。「とにかくフェイスは私なの。よくも悪くも私のために書かれた役で、私にそっくり」（キャスリン）“私のことよく分かってる”と納得だったようだ。

グレースとフェイスについて、サマラは「おバカな姉妹よね」キャスリンも同意し「みんな、そういう姿を見たいでしょ？」とイタズラっぽく微笑む。 この作品の重要ポイントであるアクションシーンについて聞かれたサマラは「実はとんでもないことがあったの。撮影の1カ月前に背中を痛めて歩くことさえできなかった。飛行機で移動する際は大量の痛み止めをのんで耐えてた。リハーサルの間は横になってたし、衣装合わせも寝たままだった。何もできないかもしれないと不安だったわ。かなりヤバい状態だったの。でも撮影開始の2日前には、"さあ仕事だ！"と体が目覚めて、急に背中の腫れが引き、歩けるようになったのよ。背中の痛みが引く前は、脚本を読みながら“どうしよう”とパニックを起こしてた。全部代役を頼もうと思ってたわ。私は顔のアップだけ。（キャスリン：笑）でも歩けるようになって、ファイトシーンもなんとかこなした」とまさかのエピソードを明かすと、キャスリンは「ホラーの神様が光臨してサマラを治してくれたの」と笑顔。そして「セットが静まり返った日を覚えてる。スクリーンテストの日のサマラはこんな感じ」と直立不動で不自然な動きのサマラの様子を再現するとサマラも爆笑。キャスリン曰く「全員が息をのんだ、不穏な空気だったわ」と証言。「一方私はコメディ映画に出るんだと思ってたの。善と悪が対決するみたいなやつ。でもカメラテストの時に血糊をつけた私を見たタイラー（監督）が、"足りない"と言って血まみれにしたの。その時思い出した、"この世界へようこそ"彼らの作品なら当然よ！」と軽快に語るキャスリンにサマラも笑みが溢れる。

「当初の予想よりもずっと過酷な撮影が続いたわ」とキャスリン。サマラは「よくある誤算が、脚本の半ページのシーンで3日間のスタント撮影が続くケースね」と明かす。キャスリンも同意し、「体力的にはキツいのよ。脚本を読む限りは簡単そうだけど、撮影は大変」と語るが、2人とも「だけど本当に楽しい」と口を揃える。「もう1回やりたいぐらい」（キャスリン）「やろうよ！」（サマラ）と盛り上がる2人の様子に次回作への期待も高まる。