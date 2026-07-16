恐怖工房ブラムハウスが放つ話題の低予算ロマンティック・ホラー映画『オブセッション 災愛』（2026年7月17日公開 配給：パルコ／ユニバーサル映画）で監督を務めるカリー・バーカーの公式インタビューとメイキング写真6点が公開となった。

『オブセッション 災愛』は、恋愛感情と紙一重に存在する「オブセッション（執着）」を描き出す"ネオ・ロマンティック・ホラー"。公開2カ月目に入った現在も観客動員は衰えを見せず、公開当初約2,000館だった上映規模は、1,000館以上の拡大を経て、全米3,068館へと到達した。全米興行収入は2億ドルを突破し、2026年のサプライズヒットとして映画界を席巻している。スペインの人気バラエティ番組「El Hormiguero」に出演したトム・ホランドが、本作をロンドンの満席の劇場で鑑賞したことを明かし、パートナーのゼンデイヤとともに絶賛。さらに、フランシス・フォード・コッポラも、自身のInstagramで本作に言及。若き才能としてカリー・バーカー監督を称賛するコメントを投稿すると、7.1万件を超える「いいね」を集めるなど話題を集めた。主演のマイケル・ジョンストンもコメント欄で感謝の言葉を寄せており、本作をめぐる熱狂はハリウッドのトップスターから映画界のレジェンドにまで広がっている。6月30日に発表された「2026 Astra Midseason Movie Awards」では、最優秀ホラー作品賞を受賞。あわせて、主人公ニッキー役のインディ・ナヴァレットが最優秀主演女優賞に選ばれた。また、7月2日に発表された「VARIETY」選「2026年上半期ベストホラー」では第1位に輝き、2026年上半期を代表する注目作として高い評価を獲得している。

この度、メイキング写真6点とカリー・バーカー監督のオフィシャルインタビュー公開となった。

――こうしてお話しできるのが本当に楽しみでした。今、あなたは、ハリウッドで最も勢いのある映画監督となりました ね。ご自身では、この状況をどう感じていますか？

カリー・バーカー 初めての劇場向けの映画だというのに、大ヒットし、今や誰もがこの映画について話しています。本当に信じられない状況になっていて、できるだけ地に足をつけていようとしています。今では外を歩くだけでも、以前よりずっと多くの人に声をかけられます。もっとも、この4年間くらいは、時々街で気づかれたり、写真を頼まれたりするので、結構慣れてはいたのですが、（『オブセッション 災愛』の公開以来）まったく別次元になったと感じています。でも正直、部屋にこもって自分の作業をして、スマホの電源を切ってしまえば、普段通りの生活ができます。自分でも、「何も変わっていない」と自分自身に言い聞かせるよう心がけています。

――映画祭で上映した時点ですでに感触は良かったかと思いますが、全米公開でここまで大きなヒットとなったのは、さ すがに予想外だったのでしょうか？

カリー・バーカー もちろん予想外でした。公開前には「興行収入はこれくらいいくのでは」という数字が（業界内で）いろいろ飛び交っていましたが、僕はかなり楽観的なタイプなので、「1億ドルに達してくれないかな」と思ったりしていました。もしもそれが 現実になったなら、すごすぎる話でした。だけど、今やその大台を超えそうになっているんですよ（※注:取材時点は2026年5月27日。7月9日現時点はすでに全米興収2.4億ドル超え、世界興収4億ドルを突破）。自分の映画の興行成績をリアルタイムで追う経験は初めてでしたし、その過程自体が楽しかったです。不安や緊張も 含めて、その"ジェットコースター"を味わうことに興奮を感じました。ここまで成功するなんて、誰にも予想できなかったと思います。この映画は、前例のないような数字を出したのです。実は、僕とマネージャー、それからエージェントのジョーダンとの間で、「初週末に北米興収2,000万ドルを超えたら全員タトゥーを入れよう」という約束をしていたんです（笑）。結果は1,700万ドルだったのですが、まったく想定しなかった ことに、翌週に2,000万ドルを超える数字を出したんです。まさか、公開初週末より、翌週末の方がもっと稼ぐことになるなんて、こんなことは誰も予想しませんよね。

――きっとご家族や友人、あるいはまったく知らない人からもいろいろな反応を聞いていると思います。何か意外だったり、「それは面白い」と思ったりした反応はありましたか？

カリー・バーカー 面白い考察はいろいろ聞きましたね。たとえば、ある人は「映画の中盤でニッキーはサラの頭皮を剥ぎ、その髪を身につけている」と言っていました。それは事実ではありませんが、そういうファン理論を聞くのは楽しいです。「実はニッキーは劇中に登場する〇〇そのものなのでは」という説もありました。しかも、その説を裏づける証拠まで並べられていて、「違うけど、それは面白いな」と感心しました（笑）。

――私はこの映画をとても楽しみました。この作品に多くの人が共感できるのは、状況設定はかなり極端でありつつ、根 本にあるテーマが非常に普遍的で時代を超えているからだと思います。誰だって「誰かに愛されたい」と思いますよね。 そのベーシックなテーマを、どうやって新鮮なものにしてみせたのでしょうか？

カリー・バーカー 僕はいつも、「別バージョン」を作る感覚で作品に向き合っています。だけど、自分に語れないことを語ろうとはしません。たとえ一見すると「どこかで見たことがある」と感じる設定だったとしても、僕はそれまでと全然違うバージョンのもの を作ります。もちろん、それには相当な思考と労力が必要です。前にあったのと同じものにはしたくありませんからね。僕は常に、一番変わった方向に持っていきたいし、「ここでこう来たか」という展開にしたいと思っています。

――もともとは（YouTube で配信した短編映画）"The Chair"の長編化のオファーを受けたのですが、その代わりに この企画を提案したとのこと。このアイデア自体はどのくらい前から持っていたのでしょう? また、着想源は何だったの でしょうか？

カリー・バーカー このアイデア自体はかなり前から持っていました。最初は、メモに書き留めていた走り書きでした。「ある男女がお互いに執着し、その関係が狂気に発展する」というものです。 僕の作品は全部、最初はスマホのメモから始まっています。何か思いついたら書き留め、あとから「これは、あの"男に執着する女の話"に使えるかも」といったように少しずつ付け足していくのです。そうやって、次第に形になっていきます。これも、そうやって基本のアイデア自体が以前からあったところに、後に"願い"の要素が加わったのです。きっかけは （アメリカの長寿人気アニメ番組）『ザ・シンプソンズ』のある回に「モンキーズ・ポー（猿の手）」的な、"願いが裏目に出る" 話が出てきたことでした。その時、「この要素は執着の話とすごく相性がいいのではないか」と思ったのです。つまり、"執着"というテーマはもともと存在していて、そこに"願いが裏切る"要素が加わり、最終的に全部が結びついたということなんです。

――面白いですね。でも、あなた自身は魔法や奇跡、あるいは超常的な力のようなものを信じるタイプですか？ 世の中にはそういう迷信もたくさんありますが。

カリー・バーカー 僕は、あまり迷信深いタイプではありません。ただ、「引き寄せ」みたいなものは、多少あるような気もしています。決してスピリチュアルな人間ではありませんが、自分の成功の一部は、自分で"引き寄せてきた"ような気もするので。ただ、単に宇宙に向かって願えば叶うというのではなく、むしろプラシーボ効果に近いと思います。つまり、「こうなりたい」と意識することで、その目標に向かう行動を自然に取り続ける。常に自分に目標を思い出させるから、結果的に実現へ向かっていく。だから、"引き寄せ"というより、実際に行動して現実化しているという考えですが、 うまく答えになってるでしょうか……？（笑）。

――「願いの柳（ワン・ウィッシュ・ウィロー）」のCM映像が面白かったです。あの商品のアイデアはどこからきたのでしょうか。

カリー・バーカー 「願いの柳（ワン・ウィッシュ・ウィロー）」は、完全に自分で考えました。店で買える物にしたかったのです。突然家の前に届く謎のアイテムにはしたくありませんでしたし、「どこから来たかわからない不思議な物体」のような設定も前に見た感じがあります。流れ星みたいなものにするのも嫌でした。ちゃんと"物理的に存在する物"にしたかったのです。それでいろいろ調べてみたのですが、ストーリーに合うものが見つからず、最終的に「全部自分で作ろう」ということになりました。 それが「願いの柳（ワン・ウィッシュ・ウィロー）です。（商品の箱を取り出して）実物があるので、お見せしましょう。僕の机の上に置いてあります。完成作や予告編の中で、ベアがこれを手にしますよね。まさに、これがそうです。

――箱のデザインからして素敵ですね。

カリー・バーカー ありがとうございます！

――そこにもかなり時間と労力をかけたのでしょうか？

カリー・バーカー はい、かなりこだわりました。この箱を完成させるのには、映画本編を撮影するより時間がかかっているんです。撮影自体は20日程度でしたが、実は、この箱のデザインが完成するまでには4か月ほどかかっているんです。

――今回が初の長編劇場映画で、しかもわずか20日間、低予算で撮影したわけですが、どうやってこなしてみせたのでしょうか？

カリー・バーカー この映画に関わった人たちは、みんな、映画作りが好きだからという理由で集まってきてくれました。才能があって情熱的なチームに恵まれた僕は、本当に幸運です。もしこの仕事に飽きていたり、僕を信じてくれない人たちでチームが構成されていたりしていたら、きっとうまくいかなかったと思います。たとえば、カメラ会社のPanavisionも、機材を割引価格で貸してくれたんですよ。この映画は、本当にどこにおいても恵まれていました。

――もちろんこれまでにも映画制作経験はおありだったわけですが、劇場用である今回は大きなステップアップだったかと思います。そんな中で一番大変だったことは何でしたか？

カリー・バーカー 新しい人たちと仕事をすることは、ひとつ大変なことではありました。それと、スケジュールに従って撮影することもですね。今までは、基本的にスケジュールというものがなかったので。たとえば、（YouTube で配信された）"Milk & Serial"は、納得いくまで何テイクでも撮れましたし、その日に終わらなければ翌日に回せば済むことでした。自分が満足するまで続けることができたのです。でも『オブセッション 災愛』や（次回作）"Anything But Ghosts"みたいな（劇場用に作る）映画では、そうはいきません。撮影時間は一日に12時間しかなく、翌日には別のシーンや別のロケ地が控えています。だから、その日に必要とされているものはその日のうちに全部撮り切らなければなりませんし、後になってまた戻るのは難しい。それは、僕にとって大変でしたが興味深い体験になりました。

――特に撮影が大変だったシーンはありましたか？

カリー・バーカー パーティーのシーンですね。登場人物も多く、動きも複雑な中、全員の集中力を保つ必要がありましたから。エキストラ も大勢いましたし。それに、危険なスタントが絡むシーンもかなり神経を使いました。それから、クライマックスは特にすばらしいものにしなければならないと思っていたので特に緊張しました。映画全体における重要性を理解していただけに、プレッシャーは大きかったです。

――キャスティングが完璧でしたが、ベア役のマイケルとニッキー役のインディのそれぞれの起用の決め手は？

カリー・バーカー マイケルに関しては、彼の声に独特の純真さを見ました。同時に、どこか闇を感じさせるようなニュアンスもありました。それがこの役にぴったりだと思ったんです。"不器用さ"の演技もうまいですし、初めて彼に会った時から「この人こそベアだ」と感じました。彼は人に同情させるのがうまいです。それに、彼には純粋さがあります。インディは、"普通のニッキー"の部分にたくさんのものを持ち込んでくれたと思います。ニッキーは単なる"感じのいい隣の女の子"ではなく、ちょっと生意気で、ボーイッシュな雰囲気もあるキャラクターです。インディはそこを自然に引き出してくれました。そこがとてもよかったです。

――そんなインディが"普通のニッキー"と"普通じゃないニッキー"を演じ分ける上でどのような演出をしましたか？

カリー・バーカー 僕がインディに伝えたのは、「これはたしかに"ワン・ウィッシュ・ウィロー"による魔法が存在する世界の話。それは観客も受け入れている。でも、ここからは男と女の話だと思ってほしい」ということ。「ニッキーはベアに執着している。ベアを自分のものにしておくためには、どんなことでもする。そこを意識してほしい。それをゴールだと思って」ということでした。その結果として生まれるのは、"悪魔的で恐ろしい存在"ではなく、"嫉妬深くて、必死で、少し面倒くさい女性"です。僕が狙ったのは、それだったのです。

――あなたは昔からホラー映画のファンだったのでしょうか？

カリー・バーカー はい、そうでした。

――特に強い影響を受けたホラー作品はありますか？

カリー・バーカー 『ザ・リング』（2002）は、子供の頃に観て、とても怖いと感じました。それと、『悪魔のいけにえ』（1974）。『ヘレディタリー/継承』（2018）は僕が17歳くらいの時に公開されて、かなり衝撃的でした。『ミッドサマー』（2019）は19歳くらいの時に観て、やはり影響を受けてい ます。

――最初にカメラを手に取って、自分で映画を作ったのはいつ頃ですか？

カリー・バーカー 11歳くらいのときで、本当に小さい頃から映画を作っていました。今、弟のドリアンも同じようなことをしています。彼は10歳ですが、たぶん僕に影響を受けているのでしょう。弟を見ていると、「自分もあの頃こうだったな」と思い出します。 同じことをやっているのを見るのは、興味深いです。

――その後、あなたは YouTube からキャリアを築いていきました。自分が新しい世代の象徴だと感じていますか？

カリー・バーカー 自分ではそんなふうに感じていませんが、周囲がそのように見てくれているのは感じています。ただ、実のところ、僕はそこまで"典型的なYouTuber"ではないんです。アルゴリズムを研究したり、登録者数を伸ばすことに全力だったりす るタイプではありません。たとえばマークプライヤーは本物のYouTuberです。彼はまさにそれを仕事にしていて、最近は映画も作りました。だから、僕自身がそういう"新世代の顔"みたいに言われるのは、ちょっと不思議な気もします。

――でも、あなたの成功は、夢を持つ人たちに可能性を感じさせていると思いますか？

カリー・バーカー それは間違いなくあると思いますね。実際、DMが送られてきたりしますし、「カリー・バーカーに影響されました」というInstagram投稿を見かけたりします。短編映画を撮っている動画だったりとか。そういうのを見ると、「自分は誰かにインスピレーションを与えているのだな」と感じ、とてもうれしくなります!