恐怖工房ブラムハウスが放つ話題の低予算ロマンティック・ホラー映画『オブセッション 災愛』（2026年7月17日公開 配給：パルコ／ユニバーサル映画）の新本編映像と新場面写真1点が公開が公開となった。

『オブセッション 災愛』は、恋愛感情と紙一重に存在する「オブセッション（執着）」を描き出す"ネオ・ロマンティック・ホラー"。公開2カ月目に入った現在も観客動員は衰えを見せず、公開当初約2,000館だった上映規模は、1,000館以上の拡大を経て、全米3,068館へと到達した。全米興行収入は2億ドルを突破し、2026年のサプライズヒットとして映画界を席巻している。スペインの人気バラエティ番組「El Hormiguero」に出演したトム・ホランドが、本作をロンドンの満席の劇場で鑑賞したことを明かし、パートナーのゼンデイヤとともに絶賛。さらに、フランシス・フォード・コッポラも、自身のInstagramで本作に言及。若き才能としてカリー・バーカー監督を称賛するコメントを投稿すると、7.1万件を超える「いいね」を集めるなど話題を集めた。主演のマイケル・ジョンストンもコメント欄で感謝の言葉を寄せており、本作をめぐる熱狂はハリウッドのトップスターから映画界のレジェンドにまで広がっている。6月30日に発表された「2026 Astra Midseason Movie Awards」では、最優秀ホラー作品賞を受賞。あわせて、主人公ニッキー役のインディ・ナヴァレットが最優秀主演女優賞に選ばれた。また、7月2日に発表された「VARIETY」選「2026年上半期ベストホラー」では第1位に輝き、2026年上半期を代表する注目作として高い評価を獲得している。

この度公開となった本編映像は、レストランでディナーしている主人公ベア（マイケル・ジョンストン）と最愛の彼女ニッキー（インディ・ナヴァレッテ）が見つめ合い、ニッキーが「とっても愛してる」とにこやかに愛を告げるところから始まる。しかし、その穏やかな空気は、父親がガンだと嘘をついていたニッキーに対し、ベアが不信感を抱いたことで一変。愛するがゆえに生まれた疑念が、やがて"災いのような愛"＝「災愛」の引き金となり、ニッキーの感情は激しく揺れ動いていく。しばらく呆気にとられた様子を見せるニッキーは、父親の話題を拒み始めると徐々に否定の気持ちがエスカレートし、立ち上がりながらレストラン中に響き渡る大声で「ダメダメダメダメダメダメ！ なんでそんな話をするの!? 楽しいデートのはずだったのに!!!」と抵抗。怒りに震え今にも泣き出しそうなニッキーをベアが手を握ってなだめるが、依然として不満の表情を見せるニッキーを映し出し、気まずさ満点なデートの様子が描かれる。愛する気持ちが昂り"災いのような愛"＝「災愛」の一端を捉えた、手に汗握る緊迫の映像となっている。

あわせて公開となった場面写真は、ベアとのデートでオフショルダーのニットを可愛らしく着こなすニッキーの姿が切り取られている。しかしベアから父親の病状が本当は嘘なのではと疑問を投げかけられ、せ っかくのデート中になぜ今そんな話をするのかと内心は戸惑いで思考 停止状態。そしてこの後、次第に怒りが込み上げてくる……という、「災愛」が訪れる直前を捉えている。

また、香港にて、公開を記念し、日本版ポスタービジュアルをプレゼントとして配布することが決定した（7月15日より配布開始）。香港では本作が『愛你致死不渝』のタイトルで7月1日より本公開されている。本作の日本版ポスターについては、本国アメリカとも異なるオリジナルビジュアルになっており、日本独自のデザインが同じアジア圏で好評を得た。さらに、漢字を共有する文化背景も絡まり、『オブセッション 災愛』の漢字副題「災愛」が印象的だとして現地でも話題となっている。