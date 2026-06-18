トム・ホランド演じるピーター・パーカー＝スパイダーマンの活躍を描く『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』（2026年7月31日公開 配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント）の最新予告が公開となった。

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は、『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2021）に次ぐ、シリーズ4作目。恋人の MJや親友のネッドら愛する人たちを危険から遠ざけるために、「世界中の人々から自分の記憶を消す」という究極の犠牲を払ったピーター・パーカー。誰の記憶にも残っていない世界でも「親愛なる隣人」として戦い続けることを選び、スパイダーマンとしての強い覚悟を胸に街の平和を守っているピーターだったが、ある日、DNAが変異し命さえも脅かすという身体的異変に襲われる。

この度公開となった映像は、宿敵スコーピオンとの激しい戦闘の最中、自身に起きた変化にスパイダーマンが戸惑う場面から始まる。ウェブ・シューターを装着すると、拒絶反応を起こしたピーターの手首からクモの糸が現れる……。この状況を理解するためにブルース・バナー博士の元へ訪れ、DNA変異について助言を求めるが、果たしてピーターの身体に何が起きているのか？

さらに、人から人へ乗り移る姿の見えない未知の敵が登場。ニューヨークが危機に陥り街が混沌と化す中、見えない敵が一般市民に憑依し、忘れられたはずのピーターの過去について言及する意味深なシーンも――敵はいったい何者なのか？ さらにブルース・バナー博士がハルクに変身し、スパイダーマンと戦う迫力あるアクションシーンも描かれているが、ハルクの暴走は見えない敵の仕業なのか？ 敵の狙いは何なのか？ かつてない最大の危機がスパイダーマンに迫る中で、「大いなる力」が覚醒する瞬間、そして赤い装束に身を包んだ集団と戦うスパイダーマンの姿と新たなウェブアクションシーンに期待が高まる。