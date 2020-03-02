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「AirPods」のニュースまとめ

アップルが2016年に販売を開始し、またたく間にベストセラーとなった完全ワイヤレスイヤホン。2019年には、ノイズキャンセリング機能を搭載した上位モデル「AirPods Pro」も登場しています。

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2020年03月02日(月)

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ウワサの新AirPodsやアップル初のヘッドホン、斬新な機能を大胆予想

サウンド / オーディオ 2020/03/02 18:05

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