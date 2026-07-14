ピューリッツァー賞受賞作家、ダニエル・クラウス原作の映画『クジラに落ちた男』（配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン）の公開日が2026年10月16日に決定し、日本版ポスターと場面写真4点が公開となった。

『クジラに落ちた男』は、ピューリッツァー賞受賞作家、ダニエル・クラウスの小説『Whalefall』を原作とするサバイバル映画。巨大マッコウクジラにのみ込まれた青年の極限状態での脱出を描いている。クラウスは、2018年にアカデミー賞作品賞・監督賞などを受賞した『シェイプ・オブ・ウォーター』のノベライズをギレルモ・デル・トロとの共著で手がけたことや、ジョージ・A・ロメロの未完の遺稿を引き継いで完成させた『The Living Dead』などでも知られる。本作は、全米図書館協会が毎年優れた一般向け作品に贈る「全米図書館協会アレックス賞」を受賞しているほか、2023年の「ニューヨーク・タイムズ年間ベストブック」にも選出され、「戦慄と感動が渦巻く傑作」とも評されている。

主演を務めるオースティン・エイブラムスは、『ウォーキング・デッド』シリーズ（2010〜22）のロン・アンダーソン役や『ユーフォリア/EUPHORIA』シリーズ（2019〜22）のイーサン・ルイス役で注目を集め、『WEAPONS/ウェポンズ』（2025）や、今秋公開予定のリブート版『バイオハザード』の主演も決定している。共演には、ジョシュ・ブローリン、エリザベス・シューら実力派キャストが集結。監督・脚本を務めるのは、ナタリー・ポートマン主演映画『ジェーン』（2016）の脚本や、『コカイン・ベア』（2023）の製作を務めたブライアン・ダッフィールド。

4月にラスベガスにて開催された世界最大の映画業界コンベンション「シネマコン（CinemaCon 2026）」のディズニープレゼンテーションで初めて本編の6分間の特別映像がお披露目となった本作。『トイ・ストーリー5』『スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー』など超大作が次々とプレゼンテーションと共に紹介される中、前振りなしに上映された"クジラに丸呑みされる"というシチュエーションと圧倒的な緊迫感に、大観衆から大きなどよめきと大歓声が巻き起こり、一躍、映画業界の屈指のダークホース的な注目作となった。

さらに先日、アメリカでは本作のティザー映像を4DXで鑑賞する特別イベントが開催され、座席の激しい揺れや特殊効果により"クジラに丸呑みされる感覚"をリアルに体感したメディアやインフルエンサーたちからは、かつてない映画体験への興奮のコメントやリアクション動画が続出。米メディアでも「かつてないアトラクション体験」「息をするのを忘れるほどの熱狂」と大きく報じられ、業界中を沸かせている。

この度、日本版ポスターと場面写真4点が公開となった。「生き抜け――タイムリミットは1時間」というコピーが添えられた日本版ポスターでは、ダイオウイカと共に巨大なマッコウクジラに呑み込まれていくジェイ（オースティン・エイブラムス）の絶体絶命の瞬間が捉えられている。酸素が尽きるまでわずか1時間……。カウントダウンが刻一刻と進む中、彼は一体どのようにして、規格外の密室である《クジラの体内》からの脱出を図るのか。スリリングな展開に期待が高まる。そして、場面写真では、まさにクジラに呑みこまれんとするジェイの緊迫感溢れるカットのほか、ひとり海に向かうジェイが海岸に佇む姿や、脱出の鍵を握るジェイの父・ミット（ジョシュ・ブローリン）の姿も公開。さらに、巨大な吸盤がついたダイオウイカの足に襲われるジェイの姿も。なぜ彼はたった一人で海に潜らねばならなかったのか、父親が彼に遺した脱出の鍵とは、そして予想もつかない脱出劇に待ち受ける危機とは――？ ただの衝撃では終わらない、その裏に隠された深みのあるヒューマンドラマにも注目したい。