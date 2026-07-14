1983年にフランス大統領フランソワ・ミッテランの主導で進められた国家プロジェクト「新凱旋門（グランダルシュ）」建設の舞台裏を描く実話に基づいたヒューマンドラマ『新凱旋門物語』（2026年7月17日公開 配給：ミモザフィルムズ）に出演しているグザヴィエ・ドランとスワン・アルローの対談映像が、フランス革命記念日にあわせて公開となった。

『新凱旋門物語』は、1983年にフランス大統領フランソワ・ミッテランの主導で進められた国家プロジェクト「新凱旋門（グランダルシュ）」建設の舞台裏を描く実話に基づいたヒューマンドラマ。無名のデンマーク人建築家オットー・フォン・スプレッケルセン（クレス・バング）が設計コンペで優勝し、国家的建築プロジェクトの指揮を任されるところから物語は始ま理、理想と現実、政治と芸術の衝突の中で、一人の建築家のスケッチが、やがて巨大建築へと形を変えていく過程がドラマティックに描かれる。

国際設計コンペで大抜擢された無名のデンマーク建築家 スプレッケルセン（クレス・バング）は、理想の建築を実現するために奮闘する。 しかし、文化や価値観の違いに加え、政治や行政の壁が立ちはだかる。その傍らでスプレッケルセンを支えるのは、彼の設計に惚れ込み実現へ向けて奔走するフランス人建築家ポール・アンドリューと、大統領との調整や予算・納期の管理を担う官僚ジャン＝ルイ・シュビロンだ。

日本で大阪・なにわの海の時空館（現・THE JEWELRY）の設計や、関西国際空港ターミナルビルの基本構想に携わったことでも知られる実在の建築家ポール・アンドリューを演じるのは、パルム・ドール受賞作『落下の解剖学』（2023）で "ホットロイヤー"として世界中の映画ファンを魅了したスワン・アルロー。プロ ジェクトに携わった二人の官僚をモデルに生み出されたシュビロン役には、俳優・監督として活躍するグザヴィエ・ドラン。二人は本作で第51回セザール賞助演男優賞にノミネートされ、巨大国家プロジェクトに翻弄されながらも、それぞれの信念を貫く人々を鮮やかに演じ切った。

この度公開となったのは、グザヴィエ・ドランとスワン・アルローによる対談インタビュー映像。役へのアプローチについて聞かれると、二人が口をそろえて語った答えは驚くほどシンプルだった。グザヴィエ・ドランは、『落下の解剖学』のインタビューでザンドラ・ヒュラーが役作りについて語った「セリフを覚えました」という言葉を引き合いに出し、「結局そうなんです。セリフを覚えて、あとは演じるだけ」と語る。それに対し、スワン・アルローは「その通り」と頷き、ドランは、「あなたのような一流の俳優相手なら、なおさら」と賛辞を送る。さらに、本作の監督ステファン・ドゥムースティエとの仕事や、膨大なセリフ量に挑んだ撮影の裏話まで、ユーモアを交えながら振り返る二人。息の合った軽妙な掛け合いを通して、互いへの信頼とリスペクトが伝わる映像となっている。