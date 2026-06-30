セドリック・クラピッシュ監督作『モネと時間旅行』の本予告とポスターが公開

セドリック・クラピッシュの監督最新作『モネと時間旅行』（2016年9月18日公開 配給：セテラ・インターナショナル 協力：ユニフランス）の本予告とポスターが公開となった。

『モネと時間旅行』は、19世紀と現代を舞台に、ベル・エポックを生きた謎の女性アデルを巡る物語。監督は、『スパニッシュ・アパートメント』（2002）『ダンサー イン Paris』（2022）などで知られるセドリック・クラピッシュが務める。本作は、自身が愛してやまない「19世紀のパリ」を映像化し、そこに「現代」の物語を交差させ、一枚の絵画に隠された謎を紐解く構造となっている。2026年という年は、印象派の巨匠クロード・モネの没後100年にあたるが、モネはもちろん、ルノワール、セザンヌ、写真家のフェリッ クス・ナダール、作家のヴィクトル・ユゴーなど、実在した芸術家たちが次々と登場する。オルセー美術館、オランジュリー美術館、クロード・モネ『睡蓮の庭』といった名作絵画や印象派の聖地も物語を彩る。

現代の主人公セブを演じるのは、カルティエのCM撮影でクラピッシュに見出されたアブラム・ヴァプレ。彼とともに遺産の屋敷を捜索、賑やかで個性的な親戚には、『画家ボナール ピエールとマルト』（2023）などのヴァンサン・マケーニュ、『最高の花婿』（2014〜20）シリーズのジュリア・ピアトン、『パリのどこかで、あなたと』（2019）などクラピッシュ作品でおなじみのジヌディーヌ・スアレム。19世紀の物語の主人公アデルには、名優ヴァンサン・ランドン、サンドリーヌ・キベルランの娘で、『スザンヌ、16歳』（2020）で監督・主演デビューを果たしたスザンヌ・ランドン。アデルのパリ滞在を支える友人アナトールにイレーヌ・ジャコブの息子で『動物界』（2023）で話題になったポール・キルシェ、ルシアン役に『モンテ・クリスト伯』（2024）のヴァシリ・シュナイダー、ノルマンディーに残した恋人ガスパールに第79回カンヌ国際映画祭『Coward（原題）』で男優賞を受賞したヴァランタン・カンパーニュら、若手俳優が起用されている。セシル・ドゥ・フランス、オリヴィエ・グルメら名優やクラピッシュの熱望により出演し、劇中でも歌を披露するミュージシャンのPOMなど、年代も様々、バラエティ豊かなフランスの俳優たちの息の合ったアンサンブルが、家族のルーツを探る物語に、心地よさと温かさをもたらしている。

この度公開となった予告編では、遺産相続の話し合いのため集められた30人以上の親族が一堂に会する場面から幕を開ける。「皆さんは、1873年生まれのアデル・ムニエの子孫です」「⻑年閉ざされてきた彼女の家に入るためには、相続人の立ち会いが必要です」 ――突然告げられた言葉をきっかけに、これまで面識のなかった4人の親戚たちは古びた屋敷に足を踏み入れることに彼らの前に広がるのは、19世紀末を生きた祖先アデルの人生を今に伝える品々。「何やら謎めいてるな」「彼女はどんな人生を送ったんだろう」――。すると映像は、19世紀、アデルが生きたベル・エポックへと遡っていく。生後まもなく母と離れ離れになったアデルは、「ママがどんな人か知りたい」という想いを胸に、20年ぶりに母と再会するため、ノルマンディーからひとりパリへと旅立つ。美しいパリの街並み、まるでモネの絵画を切り取ったような色とりどりの花で埋まった庭、そして夢に満ちた⻘年たちとの出会い――華やかで華麗な時代の空気 が画面いっぱいに広がっていく。一枚の絵画に秘められた家族の歴史、世代を超えて受け継がれる想い、そして自らのルーツを辿る旅の果てに待っていた新たな人生への一歩。「古い家族のことを知れば、自分たちのこともわかる」――。4人が屋敷で発見したその絵画をきっかけに、100年以上の 時を超えてつながる絆と、未来への希望を静かに予感させる映像となっている。

あわせて公開となったポスターは、アデルの思い出の品々を覗き込むように集う親族たちの姿と、ベル・エポックのパリを戶惑いながらも、それでも前へと歩み出そうとする若きアデルの姿を切り取ったもの。「予期せぬ出会いが、未来を色づける」というキャッチコピーが添えられ、時を超えて交差する、家族の過去と未来が静かに響き合うビジュアルとなっている。