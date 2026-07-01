1983年にフランス大統領フランソワ・ミッテランの主導で進められた国家プロジェクト「新凱旋門（グランダルシュ）」建設の舞台裏を描く実話に基づいたヒューマンドラマ『新凱旋門物語』（2026年7月17日公開 配給：ミモザフィルムズ）の、1980年代パリを再現したVFXの裏側を明かすメイキング映像が公開となった。

『新凱旋門物語』は、1983年にフランス大統領フランソワ・ミッテランの主導で進められた国家プロジェクト「新凱旋門（グランダルシュ）」建設の舞台裏を描く実話に基づいたヒューマンドラマ。無名のデンマーク人建築家オットー・フォン・スプレッケルセン（クレス・バング）が設計コンペで優勝し、国家的建築プロジェクトの指揮を任されるところから物語は始ま理、理想と現実、政治と芸術の衝突の中で、一人の建築家のスケッチが、やがて巨大建築へと形を変えていく過程がドラマティックに描かれる。

パリ西部のデファンス地区に実在する「新凱旋門」の建設過程を描く上で、工事途中の各段階を映像として再現する必要があったが、制作チームは、歴史資料に基づく綿密なリサーチを重ねながら、当時の建設現場などのアーカイブ映像を基盤に、CGI・マットペインティング・コンポジットを融合させたハイブリッド手法を採用。100ショットを超えるVFXによって、まるで実写記録映像のようなリアリティを生み出し、観客を1980年代のパリへと誘う。

『怪盗グルーのミニオン危機一発』（2013）、『パリ13区』（2021）、『エミリア・ペレス』（2024）など幅広い作品を手掛けてきたVFXスーパーバイザーのリーズ・フィッシャーは、「この映画はファンタジーではなく、 "歴史"を描いた作品です。そして歴史をリアルに感じさせることは、想像の世界を作るより難しい場合があります」と語っている。本作の卓越した芸術性と技術力が高く評価され、第51回セ ザール賞視覚効果賞を受賞。この受賞は、同賞における女性初の快挙となった。

今回公開されたVFXメイキング映像では、建設途中の「新凱旋門」やルーヴル美術館ガラスのピラミッドがリアルに再現されていく過程が映し出される。1980年代のパリを蘇らせた映像表現の舞台裏に迫ることで、本作の魅力をより深く味わえる内容となっている。

また、公式Webサイトでは、五十嵐太郎をはじめとした、各回著名人のコメントが公開となったので、あわせてチェックいただきたい。