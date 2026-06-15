インターネットイニシアティブ（IIJ）は、個人向けモバイルサービス「IIJmio」において、料金プラン「ギガプラン」と対象端末を同時に申し込んだ利用者を対象とした「回線セット特価」を6月9日から実施している。対象機種のうち一部は期間限定の特価として、6月9日から11月4日21時59分まで提供される。

LTE対応SIMフリーホームルーター PIX-RT100

回線セット特価は、ギガプラン（SIM機能は問わず）と対象端末をセットで申し込むことで、対象端末を割安な価格で購入できるというもの。適用には、受付期間中に新たにギガプランを申し込んで利用を開始し、同時に対象端末をセット申し込みすることが条件となる。対象端末によって適用される特典は異なるとしている。

期間限定（6月9日～11月4日21時59分）で提供される機種は、LTE対応SIMフリーホームルーター PIX-RT100が一括8,980円（24回払いは376円）、TCL NXTPAPER 11 Plus スタイラス＆ルータセットが一括29,800円（24回払いは1,243円）、Chromebook CM30[LTEモデル]が一括39,800円（24回払いは1,659円）、Xiaomi Pad 7[8GB/256GB]モバイルルータセットが一括39,800円（24回払いは1,659円）となっている。

TCL NXTPAPER 11 Plus スタイラス＆ルータセット

Chromebook CM30［LTEモデル］

このほか、Xiaomi Pad 7 Pro[8GB/128GB]モバイルルータセットとXiaomi Pad mini[8GB/256GB]モバイルルータセットがいずれも一括49,800円（24回払いは2,076円）、Galaxy Tab S10 FE モバイルルータセットとXiaomi Pad mini[12GB/512GB]モバイルルータセットがいずれも一括59,800円（24回払いは2,493円）、Galaxy Tab S11[12GB/128GB]モバイルルータセットが一括99,800円（24回払いは4,160円）で提供される。

Galaxy Tab S11[12GB/128GB] モバイルルータセット

Xiaomi Pad 7 Pro モバイルルータセット

Xiaomi Pad mini モバイルルータセット

また、別告知では回線セット特価の対象機種として、Aterm MP02LN SAが一括500円（24回払いは22円）、+F FS050Wが一括32,800円（24回払いは1,368円）、REDMI Pad 2 Pro 5GとSamsung Galaxy Tab A11+ 5Gがいずれも一括39,800円（24回払いは1,659円）と案内されている。REDMI Pad 2 Pro Matte Glass Version モバイルルータセットとiPad Air（第4世代）[64GB]Wi-Fi+Cellularはいずれも一括49,800円（24回払いは2,076円）、Xiaomi Pad 7 Pro Matte Glass[12GB/512GB]モバイルルータセットは一括79,800円（24回払いは3,326円）で提供される。

Aterm MP02LN SA

+F FS050W

なお、家電量販店やネットショップで購入したパッケージ（エントリーコード・パスコード）を利用した申し込み、JALモバイル／BIC SIM／価格.comを経由した申し込み、初期契約解除制度を利用して契約解除した場合は対象外となる。また、転売目的と判断し得る場合は申し込みを断ることがあるほか、申し込み完了後でも特価の提供を取り消し、割引相当額を別途請求する場合があるとしている。