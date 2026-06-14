インターネットイニシアティブ（IIJ）は、個人向けモバイルサービス「IIJmio」において、ギガプランの月額料金などを割り引く「ハッピースマイルキャンペーン＋」を6月9日から開始した。終了日時は未定。

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「ハッピースマイルキャンペーン＋」は、IIJmioギガプランの音声SIMまたは音声eSIMで「5ギガプラン」「25ギガプラン」を選ぶか、対象の通話定額オプション「通話定額5分＋」「通話定額10分＋」「かけ放題＋」を申し込み、適用条件をすべて満たした利用者が対象。利用開始1～3カ月目の月額料金を割り引く。

新規契約やMNP（携帯電話番号ポータビリティ）による契約のほか、旧プランからギガプランへの変更、既存ギガプラン利用者による通話定額オプションの追加も対象となる。

データ容量プランの割引額は、5ギガプランが月400円、25ギガプランが月1,100円で、いずれも最大3カ月間適用される。通話定額オプションの割引額は、通話定額5分＋が月500円、通話定額10分＋が月700円、かけ放題＋が月1,400円で、いずれも最大3カ月間適用される。

あわせて、11月4日までの期間限定で、「25ギガプラン」「通話定額10分＋」に加入した場合に割引期間を延長する「ハッピープライスキャンペーン＋」も実施する。「ハッピースマイルキャンペーン＋」と併用することで、各種割引特典が最大6カ月間適用されるとしている。

なお、利用開始後に申し込み時とは異なるデータ容量や通話定額オプションへ変更した場合は、割引が適用されない。また、25ギガプランを申し込んだ場合、同じく6月9日から始まった「25ギガプランお試し割」は対象外となる。