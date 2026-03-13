インターネットイニシアティブ（IIJ）は3月5日、個人向けSIMロックフリー端末販売サービス「IIJmioサプライサービス」において、「Xiaomi 17 Ultra」「POCO F8 Pro」「REDMI Note 15 Pro 5G」のXiaomi製スマートフォン3機種「Xiaomi 17 Ultra」の販売を開始した。3機種とも、現在開催中の「スマホ大特価セール」の対象にも追加される。「POCO F8 Pro」「REDMI Note 15 Pro 5G」については動作確認済み端末への追加も行っている。

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra

「Xiaomi 17 Ultra」16GB／512GBモデルのIIJmioサプライサービスにおける販売価格は199,800円で、回線サービスを端末購入と同時に契約する場合に利用できる分割払いの場合は月額8,328円×24回。16GB／1TBモデルは一括払い時219,800円／分割払い時月額9,164円×24回。いずれも端末補償オプション費用は月額1,200円。

「スマホ大特価セール」は3月31日までのキャンペーン期間中にIIJmioモバイルサービス ギガプランの音声SIMまたは音声eSIMをMNP転入で端末購入と同時に申し込むことで期間限定のりかえ価格で端末を購入できるというもので、「Xiaomi 17 Ultra」16GB／512GBモデルの期間限定のりかえ価格は一括払い時169,800円／分割払い時月額7,076円／月、16GB／1TBモデルは一括払い時189,800円／分割払い時月額7,910円／月。

POCO F8 Pro

POCO F8 Pro

「POCO F8 Pro」の12GB／256GBモデルは、一括払い時89,980円／分割払い時月額3,752円×24回。12GB／512GBモデルは一括払い時99,980円／分割払い時月額4,170円×24回。端末補償オプション費用は月額750円。「スマホ大特価セール」適用時の期間限定のりかえ価格は、12GB／256GBモデルが一括払い時64,980円／分割払い時月額2,709円／月、12GB／512GBモデルは一括払い時69,800円／分割払い時月額2,909円／月。

REDMI Note 15 Pro 5G

REDMI Note 15 Pro 5G

「REDMI Note 15 Pro 5G」の8GB／256GBモデルは一括払い時54,980円／分割払い時月額2,300円×24回、8GB／512GBモデルは一括払い時64,980円／分割払い時月額2,718円×24回。端末補償オプション費用は月額750円。「スマホ大特価セール」適用時の期間限定のりかえ価格は、8GB／256GBモデルが一括払い時34,800円／分割払い時月額1,452円／月、8GB／512GBモデルは一括払い時44,800円／分割払い時月額1,867円／月。

あわせて、「REDMI Note 15 Pro 5G」と「POCO F8 Pro」の2機種についてはIIJmioモバイルサービスの動作確認端末にも追加した（「Xiaomi 17 Ultra」も追加済み）。両機種は音声SIM（タイプD／A）／音声eSIM（タイプD／A）のいずれでも音声通話／データ通信／テザリングの利用が可能。データeSIM（ドコモ網）ではデータ通信とテザリングに対応するという。同社は、利用の際には最新のソフトウェアに更新して使用するよう案内している。

加えて、2024年6月に急速充電器セットとして発売済みの「OPPO Reno11 A」（8GB／128GB）についても、同日よりスマートフォン単体での販売を開始した。通常価格は39,800円で、分割払い時は月額1,662円×24回の支払いとなる。同騎手のスマホ大特価セール適用時の期間限定のりかえ価格は14,800円／分割払い時月額618円×24回。