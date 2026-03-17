インターネットイニシアティブ（IIJ）は3月12日、個人向けSIMロックフリー端末販売サービス「IIJmioサプライサービス」において、Samsung製スマートフォン「Samsung Galaxy S26」シリーズ3機種および同社製ワイヤレスイヤホン「Samsung Galaxy Buds4」シリーズ2機種の販売を開始した。

Samsung Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26シリーズはいずれも「Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy」を搭載したハイエンドモデル。約6.9インチの大画面と約2億画素のAI対応カメラを備えた「Galaxy S26 Ultra」、約6.7インチディスプレイと4,900mAhバッテリーを搭載した「Galaxy S26+」、約6.3インチのコンパクトサイズで最新のGalaxy AIに対応した「Galaxy S26」の3モデルをラインアップする。全モデルIP68防水・防塵対応で、おサイフケータイも利用可能だ。

Samsung Galaxy S26+

Samsung Galaxy S26

IIJmioサプライサービスでの販売価格は、Galaxy S26 Ultraが218,900円〜、Galaxy S26+が169,920円〜、Galaxy S26が136,400円〜。回線契約と同時に端末を購入する場合に利用できる分割払いでは、Galaxy S26 Ultraが月額9,131円〜×24回、Galaxy S26+が月額7,085円〜×24回、Galaxy S26が月額5,688円〜×24回となる。

Galaxy Buds4シリーズは2機種ともマルチAIアシスタント機能に対応したワイヤレスイヤホン。11mmダイナミックドライバーとTweeterによる2wayスピーカーを採用した「Galaxy Buds4 Pro」と、11mmダイナミック1-wayドライバーを採用した「Galaxy Buds4」をラインアップする。販売価格はGalaxy Buds4 Proが41,250円、Galaxy Buds4が31,350円。

Samsung Galaxy Buds4 Pro

Samsung Galaxy Buds4

なお、Galaxy S26シリーズ3モデルは3月31日まで開催中の「スマホ大特価セール」の対象。IIJmioモバイルサービス ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」をMNP転入で申し込むのと同時に購入する場合、1契約者（mioID）あたり1台まで期間限定のりかえ価格が適用される。期間限定のりかえ価格は、Galaxy S26 Ultraの12GB／256GBモデルが一括払い時194,800円、分割払い時は月額8,118円×24回。12GB／512GBモデルは一括払い時224,800円、分割払い時は月額9,368円×24回。16GB／1TBモデルは一括払い時278,400円、分割払い時は月額11,601円×24回。

Galaxy S26+の12GB／256GBモデルは一括払い時149,800円、分割払い時は月額6,243円×24回。12GB／512GBモデルは一括払い時177,800円、分割払い時は月額7,409円×24回。Galaxy S26の12GB／256GBモデルは一括払い時116,800円、分割払い時は月額4,868円×24回。12GB／512GBモデルは一括払い時144,800円、分割払い時は月額6,034円×24回。