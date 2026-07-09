日本マクドナルドは7月9日、日本マクドナルド55周年とポケモン30周年を記念したスペシャルタッグ「ポケモン夏マック」を、2026年夏の特別企画として実施すると発表した。

歴代ポケモン大集合、ハッピーセットやバーガーなどを展開

「ポケモン夏マック」は、7月中旬から順次「トクニナルド編」「サマーチャンスバッグ編」「バーガー編」「ハッピーセット編」と、夏を通してさまざまなスペシャルタッグを展開する企画だ。ピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメをはじめとする歴代のポケモンが登場し、各プロモーションごとに新商品や企画を順次公開する。

各企画の情報公開予定日は以下の通り。

7月10日 : 「トクニナルド編」「サマーチャンスバッグ編」

7月16日 : 「バーガー編」

7月31日 : 「ハッピーセット編」

なお、週末プレゼントの配布は今回予定されていない。

マクドナルドと『ポケモン GO』が約6年ぶりにパートナーシップ締結

位置情報ゲームアプリ『ポケモン GO』との公式パートナーシップにより、国内のマクドナルド全店舗(約3,000店舗)が、同ゲーム内の「ポケストップ」として登場する。7月20日から9月1日まで、期間限定で実施される。

ポケストップとは、公共のアート作品や歴史的なスポットなど、プレイヤーが関心を持つ場所に設定される地点で、近づいてタップするとモンスターボールなどの道具やポケモンのタマゴが手に入る。

日本マクドナルドは、2016年7月の『ポケモン GO』国内サービス開始時にローンチパートナーとして全国店舗へポケストップおよびジムを展開しており、今回は約6年ぶりに公式パートナーとして復帰する形となる。取り組みの詳細は後日発表される。

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