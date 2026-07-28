ベルキンは7月27日、Nintendo Switch 2に対応した新アクセサリー「Gaming Switch 2 モバイルバッテリー付充電グリップ」と「Gaming Switch 2 トラベルバッグ」の発売を発表した。価格は充電グリップが1万4,430円、トラベルバッグが5,490円。

Gaming Switch 2 モバイルバッテリー付充電グリップ

「Gaming Switch 2 モバイルバッテリー付充電グリップ」は、Switch 2向けのエルゴノミクスデザイングリップと、マグネット着脱式のモバイルバッテリーを一体化したゲーミング充電アクセサリー。背面に磁気吸着する専用の10,000mAhモバイルバッテリーにより、外出先でもプレイを中断せずにSwitch 2のプレイ時間を最大1.5倍まで延ばせるとしている。バッテリーは最大30Wの充電に対応し、付属のショートケーブルで給電する。背面にはバッテリー残量を数値表示するLEDディスプレイを搭載する。

Gaming Switch 2 モバイルバッテリー付充電グリップの使用イメージ

グリップを装着したまま純正ドックに差し込んでの充電・大画面プレイや、Joy-Conの着脱にも対応しており、携帯モードからテーブルモード、TVモードまでプレイスタイルを素早く切り替えられる。手汗による滑りを抑える表面加工を施したノンスリップグリップにより、長時間プレイでも手や手首への負担を軽減するという。

また、本体装着状態のまま別売りの「Gaming Switch 2 トラベルバッグ」に収納できるサイズに設計されている。カラーはブラック、オリーブ、ライラックの3色で、ライラックのみ発売時期未定。保証期間は2年。

一方の「Gaming Switch 2 トラベルバッグ」は、Switch 2本体をはじめとするゲームギアと日常の持ち物をまとめて収納できるゲーミングトラベルバッグ。内部には機能的な仕切りを備え、Switch 2本体のほか、プロコントローラー2台、ゲームカード10枚、モバイルバッテリーやケーブル類、スマートフォン、財布、AirTagなどを収納できるとしている

Gaming Switch 2 トラベルバッグ

内装には衝撃吸収用の厚手クッション素材、外装には摩耗や傷に強いタフな厚手生地を採用し、機材を保護する。ストラップは左右どちらの肩にも掛けられる両対応設計で、手持ち用のハンドルを備えた肩掛け・手持ちの2WAY仕様となっている。カラーはブラック、ライラック、オリーブの3色展開。