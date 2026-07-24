株式会社ポケモンは7月23日、新作ボードゲーム『ポケモンシュシュシュ！』を7月30日（木）に発売すると発表した。希望小売価格は1,760円で、対象年齢は7才以上、プレイ人数は2〜4人。ポケモンセンターおよびポケモンセンターオンラインで取り扱う。

同作は「ポケモンババ抜き」「ポケモンババ抜き スーパーハイテンション」「ポケモンタルカ」に続く、新感覚ボードゲームシリーズの第4弾。セット内容はカード96枚、遊び方説明書1枚、プレイマット1枚。プレイ時間は15分からで、手軽に楽しめる構成となっている。

ゲームのルールはシンプル。ポケモンのカードに書かれた数字を目掛けて、モンスターボールのカードを投げる。投げたモンスターボールがカードのすべての数字に重なると、そのポケモンをゲットできる仕組みだ。ゲットしたポケモンのカードに書かれた数字の合計が得点となり、最終的にもっとも得点の多いプレイヤーが勝利する。

カードを投げてポケモンをゲットする遊び方

一部のポケモンは、ゲットしたときや場に出たときに使える効果を持つ。例えばゲッコウガをゲットすると、もう一度モンスターボールを投げられるため、さらにポケモンをゲットするチャンスが生まれる。

ポケモンの効果や特別なボールが描かれたカード

また、「2」のあるカードに重なればゲットできる「ハイパーボール」、「むし」「みず」マークのカードに対応する「ネットボール」、「ねむり状態」のカードに対応する「ドリームボール」といった特別なボールも用意されている。

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