2026年7月17日（金）～9月6日（日）に東急プラザ原宿「ハラカド」にて『ドラゴンクエスト』40周年記念展「ドラゴンクエスト the DIVE-まだ見ぬ冒険の舞台へ-」が開催されます。開催に先んじて、メディア向け内覧会が行われました。

ハラカドにて開催される「ドラゴンクエスト the DIVE-まだ見ぬ冒険の舞台へ-」

記念展は4階MAZEをメイン会場に、2階のCOVER、5階のコラボレストランFAMiRESの3箇所で展開されています。今回はMAZEとFAMiRESの2箇所をレポートします。

原宿で『ドラクエ』の世界を体験！

ハラカドの入り口には、実物大と思われる大きなキラーパンサーが待ち構えています。大きな幟も出ていますし、入る前から気分が高揚します。

原宿においてもひときわ目立つキラーパンサー

まずはメインとなるMAZEで行われている記念展。エントランスを潜ると会場マップが掲示されています。会場エリアはVR RIDE、城、フィールド、町、ほこら、どうぐやの順番で探索していくようです。それぞれのエリアでいくつかのアトラクションがあり、それらを体験できます。

通路には歴代のナンバリングタイトルのパッケージが飾られていました

さらに歴代の勇者が掲示されています

この記念展のメインコンテンツは、VRゴーグルと体感マシンによる『ドラゴンクエスト』の世界の体験。VRによる360度に拡がる『ドラゴンクエスト』の世界を体感できるだけでなく、映像に合わせてシートが動き、実際に風が吹き付けられる特殊効果も。

筆者はメガネをかけているのですが、使用しているVRゴーグルはメガネなしでもピントが合うタイプではないので、メガネオンでの装着となります。今回、大きめのメガネをかけていきましたが、それでも問題なくメガネオンで装着できたので、わざわざコンタクトにしたり、小さめのメガネを持っていく必要はなさそうです。

城ではVR体験の証である冒険の書を貰い、一緒に探検したホミータとドラキーのフォトスポットがあります。

ドラキーとホミータ

フィールドには2メートル以上の大きさの「ぽよよんキングスライム」、ゴーレムのスタチューと撮影ができる「町の門番ゴーレム」。開けるまで何が出てくるかわからない「ドキドキ宝箱」を展示しています。

キングスライムは触れたり、抱きついたりすることができ、スライムのぷよぷよ感を感じ取れます。宝箱を開けてみましたが中身はなんとはぐれメタルの剣。かなりレアかと思いましたが、他にも出ていた人が居たのでそうでもないかも知れません。知り合いに聞いてみたところミミックやパンツなども出ていたそうです。

フィールドに入るといきなりまもののむれに襲われます

宝箱を発見！ もちろん開けない選択肢はありません

ラーの鏡で自分の「真の姿」を発見

町には、モンスターの質感や毛並みを実際に触って感じ取ることができる「ふれあいモンスター研究所」と真実の姿を映し出す「ラーの鏡」、自分の姿を撮影し、様々な役職に変身して町の住人として町を訪れる「40周年記念の町」の3つのアトラクションを用意。

筆者の真の姿はどうやらばくだんいわとのこと。普段温厚ですが、一線を越えると周りを巻き込んで大爆発するかも知れないので、あまり負荷をかけないほうが得策です。

隣でやっていた人はかなりレアなモンスターでした。ここでは言うのが憚られるレベルなので、これは実際行ってみて、自分の姿を映し出してレアなモンスターを出現させてみてください。

モーモンはやはりもっふもふでした

ほこらはこれまでリリースした『ドラゴンクエスト』のナンバリングタイトルを振り返るメモリアルウォール。それぞれのタイトルの冒険が1枚の壁画になっていました。プレイした時の思い出が蘇ること間違いなし。

最後のどうぐやは、さまざまなオリジナルグッズを販売するスペース。今回の「ドラゴンクエスト the DIVE」オリジナルグッズや『ドラゴンクエスト』40周年グッズなどを販売。お菓子からアパレル、チャームなどさまざまなグッズが取りそろえられていました。

グッズやコラボフードも充実、レストランはチケットなしでも利用OK

どうぐやにスライムタワーがいました

どうぐやで販売しているグッズ一覧

40周年記念グッズや記念展オリジナルグッズなどが販売

スカジャンもありました

最後に5階のFAMiRSEに行ってきました。ここでは記念展のコラボメニューとして、フードメニュー、デザートメニュー、ドリンクメニューにそれぞれ数種類用意されていました。何回か訪れないとすべてのメニューは食べられないほどの豊富さです。FAMiRESは記念展の入場チケットがなくても入れるので、近くに来たら立ち寄りたいところです。

コラボメニュー一覧

FAMiRESを利用すると貰えるランチョンマット

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