株式会社ポケモンは7月29日、Nintendo Switch 2向けソフト『ぽこ あ ポケモン』について、有料追加コンテンツ『ぽこ あ ポケモン エキスパンションパス』第1弾「ブクブクうみぞこの街」を8月5日（水）午前中に配信すると発表した。

同日には無料アップデート（Ver.2.0.0）も実施され、新わざ「ダイビング」などが追加される。エキスパンションパス第2弾の詳細や、ゲーム内イベントの開催情報もあわせて公開された。

有料追加コンテンツ『ぽこ あ ポケモン エキスパンションパス』第1弾「ブクブクうみぞこの街」が8月5日に配信決定

『ぽこ あ ポケモン エキスパンションパス』メインビジュアル

『ぽこ あ ポケモン』は、株式会社ポケモン、ゲームフリーク、コーエーテクモゲームスが共同で企画・開発したNintendo Switch 2向けのスローライフ・サンドボックスゲーム。ニンゲンの姿に変身したメタモンが、ポケモンたちと一緒に暮らす街を作っていく内容となっている。

有料追加コンテンツ第1弾「ブクブクうみぞこの街」が8月5日午前中に配信

現在発売中の有料追加コンテンツ『ぽこ あ ポケモン エキスパンションパス』（希望小売価格4,400円・税込）は、第1弾から第3弾の配信を予定しており、このうち第1弾「ブクブクうみぞこの街」の配信日が2026年8月5日（水）午前中に決定した。同時に、『ぽこ あ ポケモン』無料アップデート（Ver.2.0.0）も配信される。

エキスパンションパスは第1弾から第3弾がセットで販売されており、『ぽこ あ ポケモン』のセーブデータをそのまま引き継いで遊ぶことができる。

新たな海底の街で広がる街づくり{#id02}

「ブクブクうみぞこの街」では、メタモンがアシマリと一緒に新たな海底の街を訪れる。アシマリをはじめ、海の中で出会うさまざまなポケモンたちの願いごとに応えることで、街が少しずつ発展していく仕組みだ。

新要素として、水中の畑で育てられる新しい食べ物「スイカ」が登場。水中に浮かぶ建物を作れる「ブロックうき」や、電気を流すとあわが発生する「バブルマシン」も追加される。いずれも「うるおす」「けんちく」「はつでん」が得意なポケモンに手伝ってもらうことで活用できるという。

このほか、海の中の街にあわせた新しい家具や、秘密基地のような部屋を作れる「サメハダーせんすいてい」の建築、光るサンゴの明かりを頼りに進む深海エリアなども用意される。

「スターミーにんぎょう」を入手すると、これまで行けなかった「ゆめしま」へのアクセスも可能になり、マルチプレイで一緒に泳ぐ遊び方も楽しめる。新しい料理「スムージー」や新コーデ、わざ「なみのり」のパワーアップなども予定されている。

海底の穴の先に広がる深海エリア

エキスパンションパス第2弾は新要素「アクセサリー」が登場

2026年冬に配信予定のエキスパンションパス第2弾では、新要素「アクセサリー」が追加される。ポケモンたちと一緒にアクセサリーを身につけておしゃれを楽しめるようになるほか、新たな家具やポケモンも登場する。なお、第2弾では新しい街の追加は行われない。

第3弾は2027年に配信予定で、新たな街の追加が予定されている。

なかよしのポケモンとおそろいのアクセサリーをつけることもできそうだ

無料アップデートで新わざ「ダイビング」を追加

同日8月5日に配信される無料アップデート（Ver.2.0.0）では、『ぽこ あ ポケモン』を持つすべてのプレイヤーが対象となる新わざ「ダイビング」が追加される。水中を自由に泳げるようになるこのわざは、マナフィから教えてもらう。

習得には「ドンヨリうみべの街」の願いごと「さらに環境レベルを上げよう！」のクリアと、わざ「はねる」「なみのり」の習得が必要となる。なお、マナフィとは有料追加コンテンツ「ブクブクうみぞこの街」で友達になれる。

「ダイビング」を覚えると、みずタイプのポケモンと一緒に泳いだり、水中に憩いの場や畑を作ったりできるようになるほか、陸から水中まで線路を敷いてトロッコで走り抜けることも可能になる。

夏のイベント「ヒンバスのきれいなウロコあつめ」が8月13日から開催

『ぽこ あ ポケモン』では定期的にゲーム内イベントを開催しており、夏のイベント「ヒンバスのきれいなウロコあつめ」が8月13日（木）5:00から8月28日（金）4:59まで実施される。

イベント期間中、街にはさかなポケモンのヒンバスが登場。特別アイテム「きれいなウロコ」を集めることで、ヒンバスやミロカロスと友達になれる。集めたウロコは海水浴をモチーフにした家具などと交換可能で、それらのアイテムで生息地を作ることでも仲間になれるという。なお、本イベントは「クラウド島」および「ブクブクうみぞこの街」では発生しない。

『ぽこ あ ポケモン』は2026年3月5日発売、対応機種はNintendo Switch 2。希望小売価格はパッケージ版（キーカード）・ダウンロード版ともに8,980円。有料追加コンテンツ『ぽこ あ ポケモン エキスパンションパス』は2026年6月10日発売、希望小売価格は4,400円。

『ぽこ あ ポケモン エキスパンションパス』は第3弾までリリースが決まっている

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