KDDIは7月27日、東京都内の直営4店舗でモバイルバッテリーの無料回収を実施すると発表した。実施期間は8月1日から10月31日まで。対象店舗はau Style SHINJUKU、au Style IKEBUKURO、au Style UENO、GINZA 456 Created by KDDIの4店舗で、来店予約は不要。通信事業者やメーカーを問わず回収する。

モバイルバッテリー回収の様子

KDDIは従来、全国のau Style/auショップなどで使用済み携帯電話・スマートフォンの無料回収を行ってきたが、今回新たにモバイルバッテリーへと対象を拡大する。外気温の上昇で電池への負荷が高まる夏季に実施することで、発火事故の未然防止につなげる狙いだ。

回収したモバイルバッテリーはリサイクルを行い、新たな資源として活用する。回収から運搬、リサイクルに至る一連の仕組みを検証し、今後は実施地域の拡大も検討するとしている。

回収実施の背景には、リチウムイオン電池の不適切な廃棄や老朽化した製品による発火事故が社会課題となっていることがある。発火リスクは認知していても「どこに廃棄したらいいか分からない」という声が多く、正しい廃棄方法や回収拠点の認知不足が課題という。

回収対象は、大きな破損がなく膨張していないモバイルバッテリー。膨張した製品や、モバイルバッテリー以外のリチウムイオン電池内蔵製品（加熱式たばこ・デジタルカメラ・ハンディファン・ワイヤレスイヤフォンなど）は対象外となる。回収後の運搬・リサイクルはVOLTAが担う。

モバイルバッテリー回収周知ポスター

KDDIは環境保全計画「KDDI GREEN PLAN」のもと、循環型社会の形成に向けた取り組みを進めている。使用済み携帯電話・スマートフォンの回収では、これまでの累計回収台数は約3,000万台にのぼり、手作業による分解・分類で99.8％の再資源化率を達成しているという。今回のモバイルバッテリー回収も、環境省や東京都の事業に参画して行ってきたローソン店舗や都庁舎での回収実証で得た知見を生かした取り組みとしている。