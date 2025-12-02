ソフトバンクは11月28日、SIMフリーのスマートフォンなどを取り扱う「SoftBank Free Style」の提供をソフトバンクオンラインショップで開始した。同日からシャオミ製の「Xiaomi 15T」および「Xiaomi 15T Pro」の販売を開始している。

「SoftBank Free Style」ロゴ

「SoftBank Free Style」は、「自由なスタイルで自由な選択を」をコンセプトに、同社が厳選した商品を順次取り扱っていくという。

今回発売されたXiaomi 15T／15T Proは、ライカと共同開発したトリプルカメラシステムを搭載するハイエンドモデルのスマートフォン。いずれもSIMフリーモデル（オープンマーケットモデル）として販売されるため、ソフトバンク向けのアプリはプリインストールされておらず、初期不良や修理対応はメーカーへの問い合わせとなる。

Xiaomi 15T ローズゴールド（シャオミ製）

価格は、Xiaomi 15Tが64,800円、Xiaomi 15T Proが109,872円。分割払い（最大48回）にも対応しており、月々の支払いは15Tが最安1,350円／月、15T Proは月々2,289円／月から。

Xiaomi 15T Pro モカゴールド（シャオミ製）

発売に合わせて「SoftBank Free Style 購入特典 PayPayキャンペーン」を実施。Xiaomi 15T購入者には5,000円相当のPayPayポイントを、15T Pro購入者には15,000円相当のPayPayポイントが付与される。ポイントは購入の翌々月に付与される見込みで、キャンペーンの終了時期は未定としている。