NTTドコモは7月31日、すかいらーくグループの対象店舗において、「【すかいらーく】ハズレ無し！ｄポイント最大1,000倍キャンペーン」を開催すると発表した。開催期間は8月1日から8月31日まで。

本キャンペーンへの参加には、キャンペーンサイトからの事前エントリーが必要。エントリー後、すかいらーくグループの対象店舗で会計時にdポイントカード（dカード、dカード GOLD U、dカード GOLD、dカード PLATINUM、dカード プリペイドを含む）を提示し、dポイントを1ポイント以上ためると抽選の対象となる。

当選内容は、1等が1,000倍（通常ポイント1倍分＋キャンペーンポイント999倍分）で30名、2等が100倍（通常ポイント1倍分＋キャンペーンポイント49倍分）で500名、1・2等以外の全員には3等として10ポイントが進呈される。さらに、期間中に対象店舗で「すかいらーくポイント」をためた利用者は、当選確率が100倍にアップする特典も用意する。

対象ブランドは、すかいらーくレストランツが展開するガスト、バーミヤン、しゃぶ葉、夢庵、ジョナサン、ステーキガスト、むさしの森珈琲、から好し、藍屋、とんから亭、La Ohana、魚屋路、グラッチェガーデンズ、八郎そば、ゆめあん食堂の15ブランドに加え、ニラックスが展開するグランブッフェなど18ブランド、トマトアンドアソシエイツが展開するトマト＆オニオン、じゅうじゅうカルビの2ブランドを合わせた計35ブランド。なお、一部店舗ではdポイントカードが利用できない場合がある。

進呈されるキャンペーンポイントは期間・用途限定で、有効期限は進呈日から94日間。進呈時期は2026年10月末を予定している。