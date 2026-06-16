最初に結論： シャープ初のスマートウォッチ「からだメイトWatch」、カロリーが気になる人に向く 記事の重要ポイント： 1： 体内の水分変化や糖の動きから食事のカロリーを自動推定、消費カロリーと合わせて収支を可視化

体内の水分変化や糖の動きから食事のカロリーを自動推定、消費カロリーと合わせて収支を可視化 2： 体内の水分バランスをセンサーで測定し、不足状態になると音や振動で水分補給を促してくれる

体内の水分バランスをセンサーで測定し、不足状態になると音や振動で水分補給を促してくれる 3： 時間帯ごとに最適な情報を自動表示してくれる「サーキットビュー」がなかなか便利

シャープは6月16日、同社初のスマートウォッチ「からだメイトWatch」（MH-W01）を発表した。摂取した食事のカロリーを自動で測定する機能を備え、消費カロリーとの収支を可視化できるようにした。体内の水分データも測定でき、水分補給が必要な状態になったら通知で水分補給を促す機能も備えた。

価格はオープンで、予想実売価格は59,400円前後。発売は7月9日。

生体データの解析を手がけるHEALBE Corporationの特許技術を用いたスマートウォッチ。微弱な電流を流して電気抵抗の変化を測定するセンサーを利用し、体内の水分移動や糖の変化から摂取カロリーを自動で測定する。活動量をもとに消費カロリーを算出し、摂取カロリーとの収支を把握する機能も搭載。生活習慣の見直しにつなげられるようにした。

センサーで体内の水分バランスも計測でき、水分の補給が必要な状態だと判断すると、音と振動で通知して水分補給を促してくれる。

摂取カロリーの精度はかなり高いという

体内の水分量を推定する機能も搭載する

摂取カロリーや水分が推定できる仕組み

画面表示は、その時々に適した情報を自動で表示する独自の「サーキットビュー」を採用した。起床時には睡眠時間や天気、予定を、日中は歩数や消費カロリー、就寝前には翌日の天気や予定などを自動で表示する。

測定したヘルスケアデータは、専用アプリ「からだメイト」でスコアやグラフとして表示する。月額600円の有料プランを契約すると、食事、睡眠、運動、体調の4つの側面から管理栄養士監修のアドバイスも受けられる。

本体外装はステンレス。本体はハンドソープで丸洗いでき、清潔さを保持できる。市販の20mm幅の腕時計ベルトも装着できる。決済機能は搭載しない。

本体サイズは42×42×9.4～11.9mm、重さは約33g。対応OSはAndroidとiOS。からだメイトWatch自体のOSは独自開発。