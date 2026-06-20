『クロウ/飛翔伝説』が30年の時を経てリブートされた『ザ・クロウ』のブルーレイ＋DVDが2026年10月7日に発売となる。価格は6,160円。
『ザ・クロウ』は、ジェームズ・オバー原作のコミック"The Crow"を実写映画化した1994年の映画『クロウ/飛翔伝説』のリブート版。『クロウ/飛翔伝説』では、主演のブランドン・リーは撮影中に事故で死亡したこともあって、長きに亘って「呪われた映画」と称されてきた。
『ザ・クロウ』の主演は、スウェーデンの俳優一家・スカルスガルド家の四男、ビル・スカルスガルド。『デッドプール2』（2018）や『エターナルズ』（2021）、『ジョン・ウィック：コンセクエンス』（2023）などのハリウッド大作への出演を通し、次世代アクション・スターとしての地位を確立した彼が、本作でもその肉体美と圧倒的な迫力のアクションを披露し、新しいダークヒーロー像を堂々と演じている。ヒロインには今年グラミー賞にノミネートされたミュージシャンのFKAツイッグス。
監督は、士郎正宗の傑作『攻殻機動隊』のハリウッド実写化作品『ゴースト・イン・ザ・シェル』（2017）で注目されたルパート・サンダーズ。長編監督三作目ながら、『クロウ／飛翔伝説』のプロデューサーだったエドワード・Ｒ・プレスマンを含む製作陣がその才能を認め、正統リブート作品の監督として抜擢された。
映画本編のほか、予告編の映像特典を収録している。
恵まれない家庭環境に育ち、非行を繰り返す青年エリック（ビル・スカルスガルド）。彼は、更生施設で同じく暗い過去を持つ女性シェリー（FKAツイッグス）と出会う。瞬く間に燃えるような恋に落ちた彼らは脱走を成功させ、誰も知らない場所で二人だけの時間を過ごすうちに、お互いの中に生きる意味を見出して深く愛し合っていくのだった。しかし、謎の組織が隠れ家を襲撃し、二人は惨殺されてしまう。やがて命を落としたエリックの怨念に引き寄せられるように、彼の魂の下へ死の国の使者であるカラスが現れ、「復讐のための力を持って生き返る代わりに、目的を遂げた後は魂を永遠に捧げる」という取引を持ち掛ける。激しい憎悪に駆られたエリックはこれを承諾して蘇り、シェリーを凌辱した組織を滅ぼすことを強く誓って夜の闇へと飛び出していくのだった。
■出演者（役名：俳優名）
エリック・ドレブン／ザ・クロウ：ビル・スカルスガルド
シェリー：FKAツイッグス
ヴィンセント・ローグ：ダニー・ヒューストン
マリアン：ラウラ・ビルン
クロノス：サミ・ブアジラ
チャンス：ジョーダン・ボルジャー
■スタッフ
監督：ルパート・サンダース
撮影：スティーヴ・アニス
製作：エドワード・R・プレスマン、サミュエル・ハディダ
編集：クリス・ディケンズ、ニール・スミス
音楽：フォルカー・ベルテルマン
原作：ジェームズ・オバー"The Crow"
発売元：クロックワークス
販売元：ハピネット・メディアマーケティング
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