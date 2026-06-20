『クロウ/飛翔伝説』が30年の時を経てリブートされた『ザ・クロウ』のブルーレイ＋DVDが2026年10月7日に発売となる。価格は6,160円。

『ザ・クロウ』は、ジェームズ・オバー原作のコミック"The Crow"を実写映画化した1994年の映画『クロウ/飛翔伝説』のリブート版。『クロウ/飛翔伝説』では、主演のブランドン・リーは撮影中に事故で死亡したこともあって、長きに亘って「呪われた映画」と称されてきた。

『ザ・クロウ』の主演は、スウェーデンの俳優一家・スカルスガルド家の四男、ビル・スカルスガルド。『デッドプール2』（2018）や『エターナルズ』（2021）、『ジョン・ウィック：コンセクエンス』（2023）などのハリウッド大作への出演を通し、次世代アクション・スターとしての地位を確立した彼が、本作でもその肉体美と圧倒的な迫力のアクションを披露し、新しいダークヒーロー像を堂々と演じている。ヒロインには今年グラミー賞にノミネートされたミュージシャンのFKAツイッグス。

監督は、士郎正宗の傑作『攻殻機動隊』のハリウッド実写化作品『ゴースト・イン・ザ・シェル』（2017）で注目されたルパート・サンダーズ。長編監督三作目ながら、『クロウ／飛翔伝説』のプロデューサーだったエドワード・Ｒ・プレスマンを含む製作陣がその才能を認め、正統リブート作品の監督として抜擢された。

映画本編のほか、予告編の映像特典を収録している。