『崩壊：スターレイル Ver.4.4』が7月15日開催！ 『Fate UBW』コラボ第2弾もリリースへ

HoYoverseは7月3日、提供チュノスペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』における予告配信を実施し、次期『Ver.4.4「汽笛は轟く、帰寂のさなかに」』を7月15日にリリースすると明らかにした。『Fate/stay night [Unlimited Blade Works]』コラボも第2弾として投入される。

ついに絶滅大君「帰寂」と正面対決し、姫子の正体に迫るという次期バージョンアップデート。新たな姿――「姫子・旅立ち」として戦闘に加わるというもので、知恵の運命を歩む炎属性の★5キャラクターとして実装予定。さらに『崩壊：スターレイル』と『Fate/stay night [Unlimited Blade Works]』の第2弾コラボレーションも実施し、7月24日から遊べるようになる。