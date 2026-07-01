『崩壊：スターレイル』がUGREENとコラボ。爻光モチーフのアイテム5品発売

HoYoverseは6月30日、提供中のスペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』における施策として、デバイス用周辺機器のテクノロジーをリードするブランドUGREENとのコラボレーションを発表した。人気キャラクターの爻光をピックアップして計5製品を発売する。

「次なる開拓へ、パワーをチャージ」をテーマにしたコラボレーション施策。「13.9mmの超薄型マグネット式モバイルバッテリー」「65W急速充電器」「100W急速充電対応巻取り式ケーブル」「Appleの「探す」機能に対応したスマートトラッカー」「10,000mAhデジタルディスプレイ搭載急速充電モバイルバッテリー」の5製品を販売するというもので、セットにした本格的なコラボギフトBOXも用意する。

HoYoverseは施策に寄せて、『爻光の持つ「計を巡らす」「凶をも吉に変える」というキャラ設定と、UGREENの高性能急速充電ソリューションを掛け合わせることで、プレイヤーに帝弓天将級の充電体験とデバイス運用体験を提供します』と述べている。