アプリボットは3月27日、「ちいかわ」初のスマートフォンゲームアプリ『ちいかわぽけっと』（以下、『ちいぽけ』）がサービス開始から1周年を迎えたと発表した。これを記念した各種キャンペーンを開催しているほか、新機能を追加する大型アップデートを実施した。

1周年を記念した4つのキャンペーンが3月27日15:00より順次スタート。期間中のログインで毎日「広告スキップ（1日）」がプレゼントされるほか、「衣装交換券×10」（ピクニック・サーカス・江戸・音楽フェスなど8テーマの過去衣装から未所持1着と交換可能）、★5ぶき「パチンコ」／★5どうぐ「スイッチ」／★6おたすけ3体などのアイテムも配布される。

いずれも5月1日14:59まで受け取れる。また1st Anniversary 記念パスも4月30日まで提供され、従来より多くの「アメ」を獲得できる。

大型アップデートでは3つの新機能を追加。「シール帳」はシールのサイズ・位置・角度を自由に編集して自分だけのページを作成・保存・共有できる機能で、ハッシュタグ「#ちいぽけシール帳」でのSNS投稿も楽しめる。シール帳の投稿をした人から抽選で50名に「ちいぽけアクリルシール」をプレゼントするキャンペーンも展開予定。実施期間は3月28日 15:30～4月3日 23:59。

「キーホルダー」はキャラクターや「おたすけ」の能力を強化できる新要素で、高レアリティのものほど「討伐」を有利に進められる。

「赤い目の虫の討伐」は専用の討伐札を使って挑む新スペシャル討伐で、クリアで「ビーズ」を獲得しキーホルダーのレベルアップに使用できる。