米Riot Gamesは6月24日、同社が提供するゲーム向けにバンドルしているアンチチートシステム「Vanguard」に対してアップデートを展開し、Pre-Check機能をリリースした。対象ゲームの動作時以外では、Vanguardの動作を無効化できるようになるという。

Riot Games、アンチチートシステム「Vanguard」をゲーム起動中だけ動作させられるように

Vanguardは、Riot Gamesが提供するゲームで用いられているアンチチートシステム。Windowsが起動する前後からシステムの整合性を担保する強力な防御機能が実現されているが、Windowsに常駐することからプライバシーへの懸念が取りざたされてきた。今回Vanguard Pre-Check機能によってWindows起動時に自動的に起動するのではなく、ゲーム開始時にVanguardを起動し、ゲーム終了後にシャットダウンできるようになるという。

なお極めて厳格な動作条件がハードウェア・ソフトウェアともに課されており、Windowsが適切に設定されている必要がある。Windows 11バージョン25H2以降で、セキュアブートとTPM 2.0、IOMMU、仮想化ベースセキュリティ(VBS)、ハイパーバイザー保護コード整合性(HVCI)のすべてが有効化されている必要があり、Vanguardが動作環境について自己診断を行ったうえでオンデマンド動作を有効化する。