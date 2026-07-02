ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は7月1日、PlayStationコンソール向けに発売する新作ゲームについて、2028年1月以降はディスク版の生産を終了すると発表した。以降に発売される新作タイトルは、PlayStation Storeおよび販売店においてダウンロード版のみの提供となる。

PlayStationコンソール向け新作ゲームのディスク生産は2028年1月に終了する

対象となるのは2028年1月以降に発売される新作ゲームで、すでに発売済みのタイトルや、2028年1月より前にディスク版として発売されるタイトルには影響しない。

SIEは、顧客の購買トレンドの変化や、エンタテインメント業界全体で物理ディスクからデジタルへの移行が進んでいる状況を踏まえて今回の方針を決定したとのこと。デジタルメディアへの需要が物理ディスクの需要を大きく上回っていることが背景にあるという。

SIEは、今回の移行により現在の顧客のゲーム購入・利用実態に即した事業展開を進めるとしている。今後もゲームへのアクセス方法の充実に取り組むとともに、販売店やPlayStation Storeなど、顧客が希望する購入方法を選択できる環境の提供を継続する方針を示した。

なお、SIEは同日、PlayStation 3およびPlayStation Vita向けPlayStation Storeについて、一部地域では2026年より順次、それ以外の地域では2027年に全世界でサービスを終了すると発表している。日本では2027年7月に終了する予定となっている。