ワーナー・ブラザース ジャパンは、2026年5月22日より映画『ザ・ブライド！』のデジタル販売とレンタルを開始した。8月5日には、4K UHD、ブルーレイ、DVDが発売となる。
『ザ・ブライド！』は、孤独な怪物《フランケンシュタイン》と、彼の手で墓場からよみがえった花嫁《ブライド》が、逃避行《ハネムーン》の中で激情的な絆で結ばれていく、愛と破壊の物語。マギー・ギレンホールが監督を務める本作は、1930年代の花嫁《ブライド》像を、女性の主体性・孤独・解放といった現代的テーマと、ゴシックホラーを融合させている。
怪物《フランケンシュタイン》とそのぶっ飛んだ花嫁《ブライド》が追われながら唯一無二の関係を築いていく物語は、『俺たちに明日はない』（1967）のボニーとクライド、『ナチュラル・ボーン・キラーズ』（1994）のミッキーとマロリー、『トゥルー・ロマンス』（1993）のクラレンスとアラバマといった、「破滅×恋」の共犯関係を描いた作品を継承しつつ、逃避行ロマンスの新境地とも言える意欲作に仕上がった。
墓場から甦り、不条理で腐った世界への怒りをぶち撒ける花嫁《ブライド》を演じるのは、『ハムネット』（2025）で第98回アカデミー賞主演女優賞を受賞したジェシー・バックリー。ブライドを甦らせる孤独な怪物・フランクをクリスチャン・ベールが6時間に及ぶ特殊メイクで臨んだ。フランクから伴侶の創造を依頼されるユーフォロニウス博士をアカデミー賞に5度ノミネートのアネット・ベニングが演じるほか、ピーター・サースガード、ペネロペ・クルス、ジェイク・ギレンホールなど超豪華俳優陣が脇を固める。
販売版は、「制作の舞台裏」「キャラクターデザイン」「愛と破滅の逃避行」「作品を彩るキャスト」の31分の映像特典が付く。
また、デジタル販売とレンタル開始を記念して、本編のプレビュー映像10分が公開となった。ユーフォロニウス博士の研究所で花嫁《ブライド》が甦る印象的なシーンや、孤独だが繊細な心を持つ怪物・フランクが映画の世界に没入する場面など、本作ならではのゴシックホラーの世界観を楽しめる。
配信プラットフォームは、Apple TV、カンテレドーガ、Google Play、J:COM STREAM、TELASA、ビデオマーケット、Hulu、Prime Video、ｍusic.jp、milplus、U-NEXT、Leminoとなっている。都度課金・見放題など、配信状況については各プラットホームにてご確認いただきたい。なお、4K UHD、ブルーレイ、DVDの発売は8月5日。4K UHDとブルーレイにはデジタル販売と同じ特典映像を収録する。
■ストーリー
1930年代シカゴ。永い孤独に耐えかねたフランケンシュタインから伴侶を創ってほしいと頼まれたユーフォロニウス博士は、墓から掘り起こした女性の遺体を彼の花嫁《ブライド》として甦らせる。とある事件をきっかけに二人は追われる身となるが、不条理で腐った世界への怒りをぶち撒けるブライドの姿は、やがて抑圧された人々を奮い立たせ、社会全体を揺るがしていく。果たして、愛と破壊の限りを尽くす逃避行《ハネムーン》の先に二人を待ち受ける運命とは――。
■出演者（役名：俳優名）
アイダ/ザ・ブライド/メアリー・シェリー：ジェシー・バックリー
フランク：クリスチャン・ベール
ジェイク・ワイルズ：ピーター・サースガード
ユーフォロニウス博士：アネット・ベニング
ロニー・リード：ジェイク・ギレンホール
ミルナ・マロイ：ペネロペ・クルス
■スタッフ
監督・脚本：マギー・ギレンホール
発売元：ワーナー・ブラザース ジャパン
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