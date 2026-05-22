ワーナー・ブラザース ジャパンは、2026年5月22日より映画『ザ・ブライド！』のデジタル販売とレンタルを開始した。8月5日には、4K UHD、ブルーレイ、DVDが発売となる。

『ザ・ブライド！』は、孤独な怪物《フランケンシュタイン》と、彼の手で墓場からよみがえった花嫁《ブライド》が、逃避行《ハネムーン》の中で激情的な絆で結ばれていく、愛と破壊の物語。マギー・ギレンホールが監督を務める本作は、1930年代の花嫁《ブライド》像を、女性の主体性・孤独・解放といった現代的テーマと、ゴシックホラーを融合させている。

怪物《フランケンシュタイン》とそのぶっ飛んだ花嫁《ブライド》が追われながら唯一無二の関係を築いていく物語は、『俺たちに明日はない』（1967）のボニーとクライド、『ナチュラル・ボーン・キラーズ』（1994）のミッキーとマロリー、『トゥルー・ロマンス』（1993）のクラレンスとアラバマといった、「破滅×恋」の共犯関係を描いた作品を継承しつつ、逃避行ロマンスの新境地とも言える意欲作に仕上がった。

墓場から甦り、不条理で腐った世界への怒りをぶち撒ける花嫁《ブライド》を演じるのは、『ハムネット』（2025）で第98回アカデミー賞主演女優賞を受賞したジェシー・バックリー。ブライドを甦らせる孤独な怪物・フランクをクリスチャン・ベールが6時間に及ぶ特殊メイクで臨んだ。フランクから伴侶の創造を依頼されるユーフォロニウス博士をアカデミー賞に5度ノミネートのアネット・ベニングが演じるほか、ピーター・サースガード、ペネロペ・クルス、ジェイク・ギレンホールなど超豪華俳優陣が脇を固める。

販売版は、「制作の舞台裏」「キャラクターデザイン」「愛と破滅の逃避行」「作品を彩るキャスト」の31分の映像特典が付く。

また、デジタル販売とレンタル開始を記念して、本編のプレビュー映像10分が公開となった。ユーフォロニウス博士の研究所で花嫁《ブライド》が甦る印象的なシーンや、孤独だが繊細な心を持つ怪物・フランクが映画の世界に没入する場面など、本作ならではのゴシックホラーの世界観を楽しめる。

配信プラットフォームは、Apple TV、カンテレドーガ、Google Play、J:COM STREAM、TELASA、ビデオマーケット、Hulu、Prime Video、ｍusic.jp、milplus、U-NEXT、Leminoとなっている。都度課金・見放題など、配信状況については各プラットホームにてご確認いただきたい。なお、4K UHD、ブルーレイ、DVDの発売は8月5日。4K UHDとブルーレイにはデジタル販売と同じ特典映像を収録する。