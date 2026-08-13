ショーン・ベイカー製作『左利きの少女』の"左づかい"にちなんだ本編映像と場面写真2点が公開

第98回アカデミー賞国際長編映画賞の台湾代表に選出されたツォウ・シーチン監督の『左利きの少女』（2026年8月14日公開 配給：スターキャットアルバトロス・フィルム）の"左づかい"にちなんだ本編映像と場面写真2点が、8月13日の【左利きの日（国際左利きの日）】にあわせて公開となった。

『左利きの少女』は、台湾出身のツォウ・ シーチンの単独監督デビュー作。第98回アカデミー賞国際長編映画賞の台湾代表に選出され、ショートリスト入りを果たしたほか、第26回東京フィルメックスでは観客賞を、第20回ローマ国際映画祭では最高賞を受賞するなど、各国で広く支持を集めてきた。

ツォウ・ シーチンは、本作で制作と編集を務めているショーン・ベイカーとの協業でも知られている。ツォウ監督は、大学生時代にショーン・ベイカーと出会い、『テイクアウト』（2004）で共同監督デビュー、以降はプロデューサーとして『タンジェリン』（2015）、『フロリダ・プロジェクト 真夏の魔法』 （2017）、『レッド・ロケット』（2021）などで彼を支えてきた。

ツォウ監督の出身地である台湾・台北に実在する「通化街夜市（臨江街夜市）」でロケーションが敢行された本作は、5歳の左利きの主人公・イージン（ニーナ・イエ）が祖父から「左づかいは悪魔」と叱られたことに端を発している。実はツォウ監督自身も「元」左利きの少女で、祖父に右手を使うように助言を受けた実体験を基にしている。撮影には『タンジェリン』同様、全編でiPhoneを使用。

この度、8月13日の【左利きの日（国際左利きの日）】にあわせて、"左づかい"にちなんだ本編映像と場面写真2点が公開となった。「国際左利きの日は、1992年、イギリスの"Left－Handers Club"という団体が、"左利きの人たちの生活環境を向上させる"目的で制定したという。

本作の主人公である少女イージンも5歳の左利き。祖父から"左利きは悪魔"とそしられ、左手に罪悪感を抱いていくのだが、先述の通り、ツォウ監督も思春期に祖父から「左手は"悪魔の手"だから使ってはいけない」と言われたのだった。

「左手は汚れてる、悪魔の手だ。悪魔の手助けをしているんだぞ！」と昔気質の祖父から左手づかいを激しく叱責され、ひどくショックを受けるイージン。その晩もずっとベッドの上で、祖父から否定された左手をまざまざと見上げる5歳の少女の姿に胸が締め付けられる。

あわせて公開された場面写真では、小さな手で器用に箸を持ち姉のイーアンと一緒にカップ麺を啜るイージンの姿や、悪魔の手と祖父から叱られた左手に罪悪感を抱き、幼さの残る手で大きな包丁を握りしめ、真剣な眼差しで自身の左手を凝視する衝撃的な瞬間が切り取られている。また、自身も幼い頃イージンと同じように"左づかい"を祖父から強く怒られたツォウ・シーチン監督の撮影風景を捉えたメインキング写真も1点初公開となる。

また、入場者プレゼントの配布も決定した。劇場で非売品の日本限定ビジュアル・ポストカードが配布される。祖父に《左づかい》を叱られた主人公のイージンが自分自身の左手に罪悪感を抱いた様子を切り取った絵柄となっている。配布劇場は、こちらからチェックいただきたい。