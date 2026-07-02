楽天ペイメントは、キャッシュレス決済サービス「楽天ペイ」において、「楽天ペイ 超トク還元祭」を7月1日から開始した。エントリー期間およびキャンペーン期間は、いずれも7月31日23:59まで。

「超クーポン祭り」では、「吉野家」や「エディオン」など街の店舗で使えるクーポンを進呈。「楽天ペイ」アプリ上のクーポンアイコンからクーポンを獲得し、対象店舗で「楽天ペイ」のコード決済で支払うか、支払い時に「楽天ポイントカード」を提示すると、クーポンに記載された楽天ポイントが進呈される。クーポンは上限に達し次第、配布を終了する。

「超ラッキーくじ」は、キャンペーン期間中にキャンペーンページからくじを引くコンテンツ。抽選で毎日5万人に「サーティワン アイスクリーム」や「スシロー」などのギフト券や楽天ポイントを進呈する。1等はギフト券、2等は楽天ポイント200ポイント、3等は楽天ポイント1ポイント。ギフト券は8月下旬以降、楽天会員情報に登録されたメールアドレス宛に受け取り用URLが送付される。

「超ポイ活ミッション」は、楽天グループの対象サービスを新たに利用することでポイントが進呈されるコンテンツ。期間中にエントリーのうえ、条件達成期間中に「Rakuten Turbo」の申し込み・利用開始で楽天ポイント18,000ポイント、「Rakuten Fashion」ではじめて購入すると楽天ポイント300ポイントが進呈される（それぞれ条件達成期間は異なり、Rakuten Turboは9月14日23:59まで、Rakuten Fashionは8月15日23:59まで）。このほかにも対象サービスの利用による条件達成で楽天ポイントが進呈される。

なお、進呈されるポイントには条件があり、特典ポイント（期間限定ポイントを含む）には上限が設けられている場合がある。