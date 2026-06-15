楽天モバイルとカカオピッコマは6月15日、コラボレーションキャンペーン「【ご契約者様限定】ピッコマ × 楽天モバイル 月額20％ポイント還元」を開始した。実施期間は6月15日9時～8月31日23時59分まで。

「ピッコマ × 楽天モバイル 月額20％ポイント還元」キャンペーンを開始

今回のキャンペーンは楽天モバイルの契約者が対象。キャンペーンページを経由してピッコマのWeb版サービス「ピッコマWEB」の対象月額コースに申し込むことで、最大3カ月間、月額料金（税込）の20％分の楽天ポイントを毎月還元する。カカオピッコマが運営する電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」のサービス10周年を記念した取り組みの一環で展開される。

楽天ポイントは条件達成の2カ月後末日ごろに還元される。還元されるのは期間限定ポイントで、有効期間はポイント還元日を含めて3カ月。なお、ポイント還元期間中にプラン変更または解約をした場合は対象外となる。

また「ピッコマWEB」では月額コース利用者向けに「ピッコマボーナスポイント」を提供しており、初めて月額コースを利用する場合は初月限定で最大9,500ポイントを還元。継続利用の場合も毎月最大5,500ポイントが還元される。

初回ボーナスポイントはピッコマの各コースの利用が初めての人が対象で、20,000円コースに申し込んだ場合に初月のみ9,500ポイントが還元される。