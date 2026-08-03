楽天ペイメントは8月3日、キャッシュレス決済サービス「楽天ペイ」において、「楽天ポイント」合計100万ポイントを山分けする「楽天会員ならだれでも参加可能！華金キャンペーン」を実施すると発表した。エントリー期間は8月3日10:00から9月1日9:59まで。

本キャンペーンは、エントリーのうえ、期間中の金曜日、土曜日、日曜日に「楽天ペイ残高」（「楽天キャッシュ【基本型】」「楽天キャッシュ【プレミアム型】」「楽天キャッシュ【プレミアム型】（給与）」の総称）を送付または受け取った利用者を対象に、楽天ポイント合計100万ポイントを山分けして進呈するもの。エントリーと残高の送付・受け取りの順序は問わない。

山分けの対象となるのは、1,000円以上の楽天ペイ残高の送付または受け取り。送付と受け取りはそれぞれ、相手1人につき1回までがカウント対象となり、送付または受け取りをした人数が多いほど山分けの口数が増えていく。

1人あたりの獲得ポイント上限は200ポイントで、山分けの口数が100万口を超えた場合でも1口あたり1ポイントの進呈が保証される。特典ポイントは小数点以下切り捨てで進呈され、送付者自身が受け取りを行った取引は対象外となる。

なお、獲得したポイントは2026年11月末頃までに、2027年1月31日まで利用できる期間限定ポイントとして進呈される。また、残高をリンク（URL）で送付する場合、リンクの有効期限は作成日から3日間で、期限が切れると送付元に残高が戻り受け取りが完了できない点に注意が必要だ。本キャンペーンは毎月開催が予定されており、エントリーは各期間ごとに必要となる。