楽天グループは7月1日、「楽天市場」のポイントアッププログラム「SPU（スーパーポイントアッププログラム）」の対象サービスに「楽天ポイントカード＋ファミリーマート」を追加した。

「SPU」の対象サービスに楽天グループ外の企業を追加するのは今回が初めて。これにより、「SPU」の最大ポイント倍率は18.5倍、対象サービスは17となる（2026年7月1日時点）。

全国の「ファミリーマート」（一部対象外店舗あり）において、共通ポイントサービス「楽天ポイントカード」を提示のうえ月間3,000円（税込）以上買い物をすると、条件達成月の「楽天市場」での買い物に対して+0.5倍の「楽天ポイント」が進呈される。

対象となるのは、「楽天ポイントカード」機能を搭載したカードとアプリ（「楽天ポイントカード」と連携した「ファミペイ」アプリを含む）、「Edy-楽天ポイントカード」、「楽天カード」裏面のバーコード。条件達成月の月末までに「楽天ポイントカード」の利用登録が必要となる。

集計対象となるのは、支払い時に「楽天ポイント」や割引券などを使用した場合も含め、割引前の金額が200円（税込）以上かつ「楽天ポイントカード」を提示して1ポイント以上獲得した支払い。一部対象外の商品・サービスもある。進呈されるポイントは期間限定ポイントで、上限が設けられている。

本取り組みを記念し、ファミリーマートと楽天ペイメントは、「ファミリーマートSPU対象参加記念！ファミチキ（骨なし）プレゼントキャンペーン」を7月1日から7月31日まで実施する。ファミリーマートでSPU条件を達成し、かつ楽天ペイのコード・QR払いで支払いを行った人に、ファミチキ（骨なし）が無料となるクーポンを進呈する。

2026年6月30日 23:59までに一度も楽天ペイのコード・QR払い、セルフ払いで支払いをしたことがない人は、条件を満たすと必ずクーポンがもらえる。既存ユーザーに関しては抽選が行われ、条件達成者のうち2万名に当選する。

なお、クーポンの付与は2026年9月30日頃を予定。楽天ペイアプリのポイントカードタブにクーポンバナーが表示される。