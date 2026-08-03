ドコモSMTBネット銀行は8月3日、社名変更を記念するとともに日頃の感謝を込めた「ドコモの銀行誕生祭 最大10億ポイント山分けキャンペーン」を開始した。対象支店の預金残高を増やした顧客を対象に、最大10億円相当のdポイント（期間・用途限定）を山分けで進呈する。キャンペーン期間は8月3日から10月31日まで。

同キャンペーンは、2026年7月31日を基準日として、残高判定日（10月31日）までに対象支店の預金残高を増加させた顧客が対象。参加にはキャンペーンページからのエントリーが必要で、ポイントを受け取るには11月30日までにdアカウント連携を済ませる必要がある。なお、dアカウントと銀行口座の連携機能自体は8月20日に提供開始予定だ。

進呈ポイントは、対象預金の種類ごとに2枠用意される。「円普通預金＋SBIハイブリッド預金」を増やした顧客向けに最大5億ポイント、「円定期預金」を増やした顧客向けに最大5億ポイントとし、合計で最大10億ポイントを山分けする。

7月31日時点の残高からの増加額に応じて口数が付与され、獲得口数に応じてポイントが進呈される仕組みだ。1口あたりの進呈ポイントはエントリー顧客全体の預金増加額の合計に応じて変動し、上限は1口あたり20,000ポイント。対象預金増加額の合計が1,000億円未満だった場合は、一律1口1ポイントとなる。口数の獲得上限は1人あたり各枠10口。

対象支店は、イチゴ支店やブドウ支店などの「フルーツ」、ドーナツ支店やクッキー支店などの「スイーツ」、イルカ支店やクジラ支店などの「海の生き物」といった名称の支店で構成される。このうちスイーツ系の支店（支店番号110～119）は8月20日に対象へ追加される予定。なお、BaaS提携支店および法人口座はキャンペーン対象外となる。

預金残高増加額に応じた獲得口数の仕組み

ポイントの進呈時期は2026年12月中旬を予定。進呈されるdポイント（期間・用途限定）は、通常のdポイントと異なり利用用途が限定されるほか、進呈日を1日目として94日間の有効期限が設定される。期限内に利用しない場合は失効する。

このほか同社は、円定期預金6カ月ものを年1.25％（税引後年0.99％）で提供する特別金利キャンペーンや、同行への10万1円以上の振込とエントリーで最大1万円が当たるキャンペーンも同時に実施している。