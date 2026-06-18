楽天モバイルは6月18日、「楽天モバイル公式 楽天市場店」で販売中の「Rakuten 認定中古」製品の取り扱いを「楽天モバイル」公式サイトでも開始した。

公式サイト版では、これまでの製品ラインアップに加えて「iPhone 15」シリーズを追加。また、製品グレードについても「A+（美品）」「A（良品）」に加え、「B（可）」の取り扱いを新たに開始した。グレードの基準は、A+が若干の使用感はあるもののほぼ傷・汚れがない状態、Aが使用感や細かな傷・汚れはあるが全体的にきれいな状態、Bが使用には問題のない範囲で傷や汚れがある状態としている。

さらに、「楽天モバイル」公式サイトで「Rakuten 認定中古」製品を購入した利用者は、スマートフォンやモバイルルーターの故障・紛失時に新品同等の同一製品（在庫がない場合は同等製品）と交換できるほか、自宅家電の故障時に修理および修理費用を補償するサービス「スマホ交換保証プラス＆家電補償」に加入できる。機器交換は1契約につき年間3回まで（盗難・紛失による交換は年間2回まで）、家電補償は1契約につき年間2回までとなる。

同日からは、対象の「Rakuten 認定中古」製品と他社から電話番号そのままの乗り換え（MNP）で「Rakuten最強プラン」または「Rakuten最強U-NEXT」をセットで申し込んだ場合に、最大22,000円値引きするキャンペーンも開始した。

87,000円から販売中の「iPhone 15」は22,000円値引きにより65,000円から、31,900円から販売中の「iPhone SE（第3世代）」は15,000円値引きにより16,900円から購入できる。

価格表によると、キャンペーン適用後の価格帯は「iPhone 15 Pro Max」（1TB・A+グレード）が155,100円、「iPhone 15」（128GB・Bグレード）が65,000円などとなっている。「iPhone 14」シリーズや「iPhone 13」シリーズ、「iPhone SE（第3世代）」についても同様にグレード・容量別の価格が設定されている。

なお、本キャンペーンは「Rakuten最強プラン（データタイプ）」から「Rakuten最強プラン」または「Rakuten最強U-NEXT」へのプラン変更、および両プラン間の変更の場合は対象外となる。また、「Rakuten最強プラン」または「Rakuten最強U-NEXT」へ新規申し込みの場合は別途「【Rakuten最強プランはじめてお申し込み特典】新規ご契約でポイントプレゼント」キャンペーンが適用され、7,000ポイントが還元される。製品の台数には限りがあるため、在庫状況に応じてキャンペーンが終了となる場合がある。