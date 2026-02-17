X/Twitterで自分のアカウントのURLをコピーする方法

自分のX（旧Twitter）アカウントのURLをコピーして、InstagramなどのSNSにリンクを張ったり、名刺などに印刷したいと考える人も多いでしょう。この記事では、スマホのX公式アプリからURLを取得する方法、ブラウザ版XからURLを取得する方法の順に解説します。

スマホアプリ（iPhone/Android）はプロフィールの共有ボタンから

iPhoneやAndroidスマホのX公式アプリから自分のURLをコピーする手順は次の通りです。

  1. Xアプリの画面左上にある自分のアイコンからメニューを開き、「プロフィール」をタップします
  2. プロフィール画面が開いたら画面右上の共有ボタンをタップして、共有メニューを開きます
  3. 「プロフィールのリンクをコピー」をタップします

iPhoneの場合

  • Xアプリから自分のURLをコピーする方法、iPhone手順1

    iPhone版アプリの手順1

  • Xアプリから自分のURLをコピーする方法、iPhone手順2

    iPhone版アプリの手順2、手順3

Androidの場合

  • Xアプリから自分のURLをコピーする方法、Android手順1

    Android版アプリの手順1

  • Xアプリから自分のURLをコピーする方法、Android手順2

    Android版アプリの手順2、手順3

ブラウザ版はプロフィールのアドレス欄から

PCブラウザ版Xでは画面左側のメニューから「プロフィール」を開くと、アドレス欄から自分のアカウントのURLをコピーできます。

  • PCブラウザ版Xから自分のURLをコピーする方法

    PCブラウザ版の手順

モバイルブラウザ版Xでは、アプリの場合と同じように自分のアイコンから「プロフィール」を開いて、アドレス欄からコピーします。

X/Twitterで投稿のURLをコピーする方法

Xで投稿（ポスト）のURLを取得するには、投稿の右下にある共有ボタンから「リンクをコピー」をタップ（クリック）します。

  • X/Twitterで投稿のURLをコピーする方法（iPhone/Android）

    iPhone版アプリの手順（Android版アプリ、モバイルブラウザ版も同様）

  • X/Twitterで投稿のURLをコピーする方法（PCブラウザ版）

    PCブラウザ版の手順

アカウントのURLは、https://x.com/ の後ろに「@ユーザー名」

XアカウントのURLは、https://x.com/@ユーザー名 という構造になっています。旧Twitter時代のように、https://twitter.com/ユーザー名 と入力しても、リダイレクトされてアカウントのプロフィール画面が表示されますが、SNSやWebサイトにリンクを張るときや印刷物に掲載するときは、x.comドメインの表記にするのが現在のセオリーと言えます。

1998年、パソコン雑誌「PCfan」にて編集者としてのキャリアをスタート。2012年にマイナビニュース デジタル編集部に加入し、パソコン、カメラ、オーディオ、スマホ、デジタル家電関連の記事を担当。2014年から2017年にかけて同編集長、2019年までプロデューサーを務める。現在はマーケティング系の部署から、TwitterやLINE、Amazon、iPhone、Android関連の記事編集・執筆を時折手がけている。監修記事一覧はこちら。

