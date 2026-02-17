X/Twitterで自分のアカウントのURLをコピーする方法
自分のX（旧Twitter）アカウントのURLをコピーして、InstagramなどのSNSにリンクを張ったり、名刺などに印刷したいと考える人も多いでしょう。この記事では、スマホのX公式アプリからURLを取得する方法、ブラウザ版XからURLを取得する方法の順に解説します。
スマホアプリ（iPhone/Android）はプロフィールの共有ボタンから
iPhoneやAndroidスマホのX公式アプリから自分のURLをコピーする手順は次の通りです。
- Xアプリの画面左上にある自分のアイコンからメニューを開き、「プロフィール」をタップします
- プロフィール画面が開いたら画面右上の共有ボタンをタップして、共有メニューを開きます
- 「プロフィールのリンクをコピー」をタップします
iPhoneの場合
Androidの場合
ブラウザ版はプロフィールのアドレス欄から
PCブラウザ版Xでは画面左側のメニューから「プロフィール」を開くと、アドレス欄から自分のアカウントのURLをコピーできます。
モバイルブラウザ版Xでは、アプリの場合と同じように自分のアイコンから「プロフィール」を開いて、アドレス欄からコピーします。
X/Twitterで投稿のURLをコピーする方法
Xで投稿（ポスト）のURLを取得するには、投稿の右下にある共有ボタンから「リンクをコピー」をタップ（クリック）します。
アカウントのURLは、https://x.com/ の後ろに「@ユーザー名」
XアカウントのURLは、https://x.com/@ユーザー名 という構造になっています。旧Twitter時代のように、https://twitter.com/ユーザー名 と入力しても、リダイレクトされてアカウントのプロフィール画面が表示されますが、SNSやWebサイトにリンクを張るときや印刷物に掲載するときは、x.comドメインの表記にするのが現在のセオリーと言えます。