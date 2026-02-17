X/Twitterで自分のアカウントのURLをコピーする方法

自分のX（旧Twitter）アカウントのURLをコピーして、InstagramなどのSNSにリンクを張ったり、名刺などに印刷したいと考える人も多いでしょう。この記事では、スマホのX公式アプリからURLを取得する方法、ブラウザ版XからURLを取得する方法の順に解説します。

スマホアプリ（iPhone/Android）はプロフィールの共有ボタンから

iPhoneやAndroidスマホのX公式アプリから自分のURLをコピーする手順は次の通りです。

Xアプリの画面左上にある自分のアイコンからメニューを開き、「プロフィール」をタップします プロフィール画面が開いたら画面右上の共有ボタンをタップして、共有メニューを開きます 「プロフィールのリンクをコピー」をタップします

iPhoneの場合

iPhone版アプリの手順1

iPhone版アプリの手順2、手順3

Androidの場合

Android版アプリの手順1

Android版アプリの手順2、手順3

ブラウザ版はプロフィールのアドレス欄から

PCブラウザ版Xでは画面左側のメニューから「プロフィール」を開くと、アドレス欄から自分のアカウントのURLをコピーできます。

PCブラウザ版の手順

モバイルブラウザ版Xでは、アプリの場合と同じように自分のアイコンから「プロフィール」を開いて、アドレス欄からコピーします。

X/Twitterで投稿のURLをコピーする方法

Xで投稿（ポスト）のURLを取得するには、投稿の右下にある共有ボタンから「リンクをコピー」をタップ（クリック）します。

PCブラウザ版の手順

アカウントのURLは、https://x.com/ の後ろに「@ユーザー名」

XアカウントのURLは、https://x.com/@ユーザー名 という構造になっています。旧Twitter時代のように、https://twitter.com/ユーザー名 と入力しても、リダイレクトされてアカウントのプロフィール画面が表示されますが、SNSやWebサイトにリンクを張るときや印刷物に掲載するときは、x.comドメインの表記にするのが現在のセオリーと言えます。