楽天モバイルは6月30日、専用アプリ「my 楽天モバイル」の全機能を、通話・メッセージアプリ「Rakuten Link」へ順次統合すると発表した。統合は2026年7月より順次実施され、「my 楽天モバイル」アプリは8月5日をもって提供を終了する。

Rakuten Linkアプリでmy 楽天モバイルアプリの全機能が利用可能に

今回の統合はユーザーの利便性向上を目的としたもので、「Rakuten Link」は通話・メッセージの送受信に加え、契約管理まで1つのアプリで行えるよう機能を拡張する。「my 楽天モバイル」アプリの提供終了日は2026年8月5日で、終了後はアプリの利用およびアプリストアでの新規ダウンロードができなくなる。

「my 楽天モバイル」アプリの提供終了後は、利用情報の閲覧や契約情報の管理に「Rakuten Link」アプリを使用する。「Rakuten Link」アプリは、Android製品はGoogle Play、iPhoneはApp Storeからダウンロードできる。

なお「my 楽天モバイル」アプリで提供している契約回線1回線目の開通手続きや、プッシュ通知の受け取り・設定機能については、7月より順次「Rakuten Link」アプリで利用できるようになるという。「my 楽天モバイル」アプリ内のお知らせ履歴は新アプリに引き継がれないため、提供終了前に確認しておく必要がある。

また、2026年7月以降に配信される「Rakuten Link」アプリのバージョン3.8.0からは、Android 9以下・iOS 15以下の端末では利用できなくなる。対象の端末を利用しているユーザーは、OSのアップデートが必要となる。