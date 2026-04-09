ハピネット・メディアマーケティングは、『IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』のウォルター・ハマダが製作を手がけた密室パニックスリラー『おさるのベン』のブルーレイ＋DVDセットを2026年6月24日に発売する。価格は5,390円で、同日にレンタルDVDもリリースとなる。

『おさるのベン』は、『IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』（2017）のウォルター・ハマダと『クワイエット・プレイス』シリーズ（2018〜）のパラマウント・ピクチャーズが手がけた密室パニックスリラー。監督は、『海底47m』シリーズ（2017〜）や『バイオハザード：ウェルカム・トゥ・ラクーンシティ』（2021）で知られるヨハネス・ロバーツが担当する。かわいい存在の豹変という最悪の恐怖を徹底演出し、握力300kg、人間に最も近い知能を持つペットのチンパンジーが、狂犬病に感染し凶暴化するという未体験の恐怖が描かれる。

『コーダ あいのうた』（2021）でアカデミー賞助演男優賞を受賞したトロイ・コッツァーが、聴覚障害者の父・アダムを熱演。さらに、チンパンジーのベンはCGに頼らず、特注のモンキー・スーツを着用した俳優が演じることで、若者たちの切迫した恐怖がリアルに表現されている。

今回発売されるブルーレイには、本編の制作秘話や舞台裏、キャストの素顔をとらえた特典映像を多数収録。さらに、脚本・監督を務めたヨハネス・ロバーツと製作のウォルター・ハマダによる音声解説も収録されている。また、Amazon.co.jpでは先着特典としてビジュアルシート2枚セットが入手できる。予約はすでに始まっているので、お早めに。