ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ブレンダン・フレイザー主演、HIKARI監督の『レンタル・ファミリー』をディズニープラスのスターにて2026年7月8日より見放題で配信開始する。

『レンタル・ファミリー』は、異国の街で孤独を抱えるひとりの男が、他人の人生に寄り添うことで自らも変わっていく姿を、ユーモアと温かなまなざしで描き出す物語。東京で暮らす落ちぶれた俳優フィリップ（ブレンダン・フレイザー）は、ある日、奇妙な仕事"レンタル・ファミリー"に出合う、依頼人の人生の中で、その時だけ家族を演じるうちに、フィリップ自身もまた、他者とのつながりの中で失いかけていた生きる喜びを見つけていく。

本作は東京の街並みを始め、日本各地でロケーション撮影を敢行。にぎやかな都市の表情と静けさが同居する日本ならではの色彩豊かな風景、日常に息づく人々のさりげない優しさを丁寧に描き出している。物語の舞台そのものが登場人物の感情に寄り添うように映し出され、日本の新たな魅力を再発見させる映像美も、映画を彩る大きな見どころのひとつと言えよう。