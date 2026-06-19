メルペイは6月19日、神奈川県が実施するキャッシュレス決済キャンペーン「かながわトクトクキャンペーン！」（愛称：かなトク！）に参画すると発表した。キャンペーン期間中に神奈川県内の対象加盟店で「メルペイ」のコード決済を利用すると、支払い金額の最大20％相当分のメルカリポイントが還元される。

「かなトク！」は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した神奈川県の事業。キャンペーン期間は6月19日0時から予算上限に達するまでで、対象店舗は神奈川県内に所在しメルペイを導入している小売店や飲食店、サービス業など幅広い店舗となる。コンビニなど一部業態は対象外となる場合があり、対象店舗はキャンペーンページ掲載のマップで確認できる。

特典は支払い金額の10％または20％相当分のメルカリポイントで、還元率は店舗により異なる。1回あたりの還元上限は1,500ポイント、期間中の合計還元上限は2,500ポイントで、付与されるポイントは無償ポイント。ポイントの有効期限は付与日を含む180日となる。

参加方法は、期間中に神奈川県内の対象加盟店でメルペイのコード決済を使って支払うだけで、特別な手続きは不要。ただしメルカリアプリのダウンロードと利用登録は必要となる。対象決済方法はメルペイのコード決済で、支払い方法（メルペイのクレジット・メルペイ残高・メルカリポイント）の指定はない。メルカード、バーチャルカード、iD（Apple Pay・Mastercardタッチ決済）での購入はキャンペーン対象外となる。

ポイントの付与は、特典付与条件を満たした場合、キャンペーン終了月の翌月末頃に行われる。付与状況はメルカリアプリの「おさいふ」内「ポイント」の履歴と有効期限から確認可能で、ポイント履歴には「かながわトクトクキャンペーン」と表記される。 メルペイは今後も自治体との連携を積極的に進め、サービスの利便性拡大を図るとしている。

なお、「かなトク！」にはメルペイ以外にも複数のキャッシュレス決済サービスが参加している。利用できる決済サービスや店舗ごとの還元率の詳細は、神奈川県の公式サイトで確認してほしい。