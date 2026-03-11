メルペイは、クレジットカード「メルカード」付帯のETCカードの提供を3月10日より開始した。前年度に1回以上の利用があれば翌年度も年会費無料（初年度無料）で利用でき、ETC利用額に対して1％のメルカリポイントが還元される。

メルカード付帯ETCカード

「メルカード」は、メルカリアプリで申し込みから管理まで完結する年会費永年無料のクレジットカード。メルカリ内での購入で最大4％還元、街のお店やネットショップでの購入で常時1％還元される。今回のETCカード提供はカーライフへの利用シーン拡大を目的としたもの。

ETCカードの年会費は初年度無料で、次年度以降は550円だが、前年度に1度でも利用があれば翌年度も無料となる。なお「メルカード ゴールド」保有者は年会費永年無料で利用できる。

ポイント還元については、ETC利用額に対しても「メルカード」と同様に1％のメルカリポイントを付与。貯まったポイントはメルカリでの買い物やメルペイ・メルカードの支払いに充当できる。「メルカード ゴールド」の場合はETC利用分もボーナスポイントの加算対象となる。

申し込みはメルカリアプリから最短1分で完了し、ETC利用履歴もメルカードの利用分と合わせてアプリ上で一元管理できる。また、ETCを高速道路料金以外の支払いにも活用できるサービス「ETCX」に対応しており、「ETCX」マーク対応の店舗・施設で車に乗ったままキャッシュレス・タッチレス決済が利用可能だ。

あわせて「メルカード」新規入会キャンペーンも実施中。キャンペーン期間中（2026年2月19日～4月7日）に初めてメルカードに入会し、ネット・街のお店でメルカードまたはメルペイのあと払いを合計1万円以上利用するなどの条件を達成すると、最大2万円分の特典が受け取れる。