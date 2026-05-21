メルカリは5月21日、「超メルカリ市」第4弾を開催すると発表した。実施期間は5月28日～6月16日。

「超メルカリ市」は2024年8月に第1弾を開催したシリーズイベント。今回の第4弾では、過去3回で好評を博した4大キャンペーンを引き続き実施する。

事前エントリーは5月21日10時から受け付けており、参加者はアプリ内の特設サイトよりエントリーすることで各種特典を受け取れる。

まず、エントリーした全員を対象に、土日限定で使える10％ポイント還元クーポンを最大3枚付与（各クーポン上限400ポイント）。全カテゴリーに利用可能で、期間を3つに区切っており、その各土日ごとに1枚ずつ配布される。

出品者向けには、期間中の土日に新規出品して1週間以内に売れた商品を対象に、販売手数料の50％分のポイントを還元するキャンペーンを実施する（各期間上限800ポイント）。

毎日くじは5月28日から6月16日の期間中、1日1回参加可能で、メルカリポイントが当たる。1等は1万円分ポイント、以下2等1,000円分、3等100円分、4等10円分、5等1円分と設定されている。今回はくじ結果に登場するキャラクターのセットをそろえると抽選で100名に1万ポイントが当たる「Wチャンス」も初めて実施される。

毎日くじでは最大1万円分のポイントが当たる

配送料については、期間中に売れた商品であれば何度でも割引が適用される。小型サイズは通常210～230円のところ一律150円（ネコポス・ゆうパケットなど）、中・大型サイズは通常750～1,700円のところ一律750円（宅急便60～160サイズ・ゆうパック60～170サイズ）での発送が可能となる。

キャンペーン中は配送料が値引される

前回の第3弾（2025年11月～12月）では、冬物アパレルやトレーディングカード・キャラクターグッズが活発に取引され、500万円を超える高額取引も複数成立した。第4弾の開催時期は本格的な夏に向けた準備需要が高まる初夏にあたり、生活家電・空調用品、アウトドア用品、フラワー・ガーデニング用品といった季節の変わり目に手放しやすい・探されやすいカテゴリーの取引活発化が見込まれる。