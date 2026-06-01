メルカリは6月1日、Snow Manの佐久間大介さんが出演する新テレビCM「テミリカルメ」篇を6月4日（木）より全国（一部地域を除く）で放映開始すると発表した。

CM「テミリカルメ」篇では、赤いボックスに座った佐久間が「昔好きだったものは？」という問いに、かつて愛用していたぬいぐるみ「テミリカルメ」への思い出を語り始める。その場でメルカリを検索すると思い出の品を発見し、「出た！」「これ持ってた！」と即座に購入を決める流れで構成されている。「好きなものにまた出会えるって、マジ最高っすね」というセリフで、メルカリを通じてかつての「好き」と再会できる喜びを表現している。

CM「テミリカルメ」篇 場面カット

撮影現場では、カット後にも佐久間がスマートフォンでメルカリをチェックし続け、出品アイテムを見て「懐かしい！」「これ、ほしいわ……」と声をあげるなど、「好きなもの」との出会いを楽しむ素顔を見せた。本番シーンでは赤いボックスの上に座り、喜びを全身で表現する姿がスタッフからも笑みを誘ったという。

メルカリのグループ会社であるメルペイが実施した「推し活と金銭感覚・消費傾向に関する調査」によると、何らかの「推し」を持つ人は48.8％にのぼり、その対象は人物やコンテンツにとどまらず、趣味や体験といったライフスタイル全般に広がっているという。こうした背景のもと、メルカリは「好きなものと生きていく暮らし」を支えるサービスとしての姿勢をCMで訴求する。

また、CM放映開始を記念し、渋谷・大阪の屋外広告が6月1日（月）から同時展開。佐久間がギター、ゲーム機、サメのぬいぐるみなど「メルカリ」で出会えるさまざまなカテゴリーのアイテムを楽しむ様子を描いた内容で、掲載場所と期間は以下の通り。

屋外広告のビジュアル

渋谷公園通り（東京都渋谷区）：6月1日（月）～6月14日（日）

SIP/OSAKA-MINAMI 7（大阪府大阪市中央区）：6月1日（月）～6月14日（日）

SHIBUYA SIP&WALL（東京都渋谷区）：6月8日（月）～6月14日（日）

なお、メルカリにはこれまでに累計40億品を超える商品が出品されており、CM映像はYouTubでも公開されている。