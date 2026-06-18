このニュースの注目ポイント！ 特徴1： povo2.0の新規契約で「データ使い放題(24時間)」のトッピング10回分をプレゼント

povo2.0の新規契約で「データ使い放題(24時間)」のトッピング10回分をプレゼント 特徴2： MNPではなく新規契約も対象

MNPではなく新規契約も対象 特徴3： au回線で通信できる点、基本料0円で維持できる点を訴求し、通信品質に不満を持つ楽天モバイルユーザーの2回線目としてユーザー獲得を狙う

KDDIと沖縄セルラー、KDDI Digital Lifeは6月18日、povo2.0を新規契約したユーザーを対象に「データ使い放題(24時間)」のトッピング10回分をプレゼントする特典を開始した。特典は好きなタイミングで使用できる。

KDDIが楽天モバイルへのローミングを縮小するなか、通信品質で定評のあるau回線が使える点や、基本料0円で維持できる点を訴求し、つながり具合に不満を持つ楽天モバイルユーザーの2回線目としての導入を狙う。

提供開始は6月19日から。特典の提供は期間限定としているが、提供終了日は未定。

「データ使い放題(24時間)10回分」のプレゼント対象となるのは、povo2.0を新規で契約した人、またはMNPで契約した人。特典として、0.1GB(24時間)のトッピングに加え、データ使い放題(24時間)のトッピングを10回分プレゼントする。データ使い放題(24時間)のトッピングは好きなタイミングで使用できる。

povo2.0は、通信品質で定評のあるau回線を使って通信できる。今回の特典も「つながりにくいならau回線のpovo」「乗り換え不要でau回線を体感」とうたっていることから、KDDIのローミング縮小で屋内や地方などでつながりにくいという声が増えている楽天モバイルユーザーに対し、月々の負担を最小限に抑えつつ保持できる2回線目として導入を狙う戦略とみられる。