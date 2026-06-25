FCNTは6月25日、Androidスマートフォンの新製品「arrows Alpha2 F-51G」をNTTドコモ向けに提供すると発表した。タフネス性能の高さで定評のある「arrows Alpha」の流れを受け継ぐ高性能モデル。本体をフラットなデザインに変更して高級感を高めたほか、カラバリも4色に増やした。5,370mAhのシリコンカーボンバッテリーを採用し、1回のフル充電で2日間使える利便性もアピールする。

NTTドコモでの販売開始は2026年8月下旬以降の予定。カラーバリエーションはインディゴ/ホワイト/レッド/ブルーグリーンで、レッドとブルーグリーンはドコモオンラインショップ限定で取り扱う。

タフネス性能の高さで定評のあるarrows Alphaシリーズに新製品「arrows Alpha2 F-51G」が登場。NTTドコモが取り扱う

2025年発売のarrows Alphaの後継モデル。段差のないフラットなデザインに一新し、高級感を高めたほか、手に持った際のグリップ性も向上している。本体の素材はアルミニウムで、背面パネルには傷が付きにくいグラスファイバーを採用し、耐衝撃性と耐傷性を高めた。

CPUは従来モデルと同じDimensity 8350 Extreme。本体のストレージは256GBで、最大2TBのmicroSDカードで容量を拡張できる。メモリーは8GB。インディゴカラーのみ、メモリー12GB/ストレージ512GBモデルも用意する。

背面のメインカメラは1/1.56インチのソニー製センサー「LYTIA 710」（約5030万画素）で、薄暗い場所でもノイズの少ない撮影が可能。超広角カメラとフロントカメラも、それぞれ約4990万画素の高画素タイプを採用する。

インディゴモデル

ホワイトモデル

レッドモデル

本体は、IP6Xの防塵性能とIPX6/8/9の防水性能を備える。ディスプレイのガラスには「Gorilla Glass Victus 2」を採用し、1.8mの高さからコンクリートに落下させる画面割れ試験もクリアしたという。画面割れに対する耐衝撃性・耐落下性は、arrows史上最高としている。

ディスプレイは6.4インチのLTPO（OLED）で、リフレッシュレートは最大144Hzに対応。最大輝度は最大3000ニトで、明るい屋外でも視認性の高さを確保できる。音響面は、Dolby Atmos対応の立体音響とハイレゾ再生に対応する。

シンプルなホーム画面にも切り替えられる

バッテリーは、高いエネルギー密度を持つシリコンカーボンバッテリーを採用した。容量は5,370mAhで、1回の充電で2日使える。約40分でフル充電できる急速充電機能も備える。独自の充電制御技術で電池の劣化を抑えられ、4年後でも初期容量の80%を維持するとしている。

カメラ下の脈波センサーに指先を当てるだけで、取得したバイタルデータから自律神経活動の傾向を分析する機能を継承する。

使う人の好みを学習し、パーソナライズされた回答を提供する独自AI「arrows AI」 に対応。側面のアクションキーに使いたいAIを割り当てれば、素早くAIを起動できる。

Android OSへのアップデートは最大3回対応し、セキュリティの脆弱性や問題に対するソフトウェアアップデートは5年間提供するとしている。

事前応募＆購入キャンペーンを実施

事前応募キャンペーンでは、キャンペーンサイトに事前エントリーのうえarrows Alpha2を購入すると、Amazonギフトカード（5,000円分）をプレゼントする。応募期間は2026年6月25日（木）10:00から、発売日前日の23:59まで。

購入キャンペーンでは、arrows Alpha2の購入後に応募すると、先着20,000名にAmazonギ フトカード（5,000円分）と急速充電器をプレゼントする。応募期間は発売日～2026年11月30日（月）23:59まで。