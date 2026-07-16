Googleは7月16日、直営店舗「Google Store 表参道」を8月13日にオープンすると発表した。Google PixelなどのGoogle製品を体験したり購入できる。8月13日は、スマートフォンの新製品「Pixel 11」シリーズの発表日にあたり、Pixel 11シリーズがいち早く展示される可能性もある。

場所は、東京・表参道の神宮前交差点にある、東急プラザ表参道の「オモカド」1階。明治通りに面した路面店で、地域のランドマークの1つになりそうだ。

東京・表参道の神宮前交差点にできるGoogleの直営店舗「Google Store 表参道」

今回オープンするGoogle Storeは、日本で初めてとなるだけでなく、米国以外でも初となる直営店。Googleは旗艦店と位置づけ、Googleのハードウェアやサービス、最新のAI体験を届ける空間と紹介している。

Google Pixelシリーズのスマートフォンや、Google Nest（スマートスピーカー）、Google Pixel WatchやGoogle Fitbit（ウエアラブル端末）、アクセサリーなど、サードパーティを含む製品を実際に手に取って試せるほか、購入もできる。Google Storeオンラインで注文した製品を受け取ることも可能。店内ではワークショップも実施する。

Google Pixelの店頭修理、初期設定の手助けなど、専任スタッフによるサポートも受けられる。