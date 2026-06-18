KDDIと沖縄セルラー、KDDI Digital Lifeは6月18日、期間を限定せずいつでも購入できる「いつものトッピング」に新たなトッピング3種類を追加した。

1つが、月110GB相当の大容量を月あたり3,270円で利用できる1年間トッピング「1.32TB(365日間)」。povo2.0では最大容量のトッピングで、メイン回線としての利用にも十分な内容となる。料金は39,240円で、提供開始は2026年7月1日0:00。

この内容に、Amazonプライム(1年間)の利用料がセットになった「1.32TB(365日間)＋Amazonプライム(1年間)」も追加する。料金は42,740円で、提供開始は2026年7月1日0:00。

さらに、毎月0.5GBが600円で利用できるサブスクトッピング「【サブスク】データ追加0.5GB/月」も追加する。毎月自動で購入されるため、都度購入する必要がない。もしもの備えとしても活用しやすいトッピングとして訴求する。料金は600円/月で、提供開始は2026年6月19日10:00。

現在提供中の「60GB(90日間)」「150GB(180日間)」「300GB(90日間)」は、2026年7月31日をもって販売を終了する。