Googleの最新スマートフォン「Pixel 10a」が4月14日に発売されます。Google直販価格は79,900円から。カメラバーの出っ張りがない、完全フラットデザインとなったPixel 10a実機（Fogおよび日本限定のIsai Blue）を発売に先駆けメーカーからお借りしたので、色や質感、デザインの第一印象を写真で紹介していきます。

Pixel 10aのIsai Blueと、Fog。Isai BlueはPixelシリーズ初の日本限定カラーで、ヘラルボニーとのコラボデザインだ。Fogは緑がかった白に近い明るいグレー

左がPixel 9a、右がPixel 10a。9aのカメラバーはわずかに出っ張っているが、10aは完全なフラットデザインになっている

Fogの同梱品。こちらもすべて紙を使った梱包だ

Isai Blue限定で同梱される、作家・藤田望人氏の描き下ろしステッカー「《展開のたね ― 組み合わせから生まれるデザイン ―》」

Isai Blueの中身。梱包材はすべて紙が使われ、プラスチックが排除されている。Fogも同様だ

Isai Blueのパッケージ側面には「日本限定モデル」の記載がある

Isai Blueのパッケージ（左）とFogのパッケージ（右）

Isai Blue本体。光の加減によって見え方が変わる濃い青が特徴。写真は本体カラーを活かしたバンパーケース（同梱物）を装着した状態

バンパーケースを外した状態のIsai Blue本体。濃い青色が印象的だ。滑らかな背面は、皮脂は付きやすいが指紋は目立たない

左側面にはSIMカードスロットを搭載