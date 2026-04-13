Googleの最新スマートフォン「Pixel 10a」が4月14日に発売されます。Google直販価格は79,900円から。カメラバーの出っ張りがない、完全フラットデザインとなったPixel 10a実機（Fogおよび日本限定のIsai Blue）を発売に先駆けメーカーからお借りしたので、色や質感、デザインの第一印象を写真で紹介していきます。

  • Pixel 10aのIsai Blueと、Fog。Isai BlueはPixelシリーズ初の日本限定カラーで、ヘラルボニーとのコラボデザインだ。Fogは緑がかった白に近い明るいグレー

    Pixel 10aのIsai Blueと、Fog。Isai BlueはPixelシリーズ初の日本限定カラーで、ヘラルボニーとのコラボデザインだ。Fogは緑がかった白に近い明るいグレー

Pixel 9aからの主な進化点は？

  • 背面がフルフラットデザインに（カメラの出っ張りなし）
  • 初期OSがAndroid 16に
  • 最大輝度が向上、カバーガラスも頑丈に
  • 最大45W充電が可能に
  • Bluetoothのバージョンがv6に対応
  • 左がPixel 9a、右がPixel 10a。9aのカメラバーはわずかに出っ張っているが、10aは完全なフラットデザインになっている

    左がPixel 9a、右がPixel 10a。9aのカメラバーはわずかに出っ張っているが、10aは完全なフラットデザインになっている

上位機種Pixel 10との主な違いは？

  • プロセッサが1世代前（Tensor G4）　※10はG5
  • 本体が軽い（183g）　※10は204g
  • 最大45W充電が可能に　※10は最大30W
  • 背面カメラがデュアル　※10はトリプル
  • デジタルズームは最大8倍　※10は最大20倍
  • 空間オーディオ機能はなし　※10は空間オーディオ対応

写真で見るPixel 10a

  • Isai Blueのパッケージ（左）とFogのパッケージ（右）

    Isai Blueのパッケージ（左）とFogのパッケージ（右）

  • Isai Blueのパッケージ側面には「日本限定モデル」の記載がある

    Isai Blueのパッケージ側面には「日本限定モデル」の記載がある

  • Isai Blueの中身。梱包材はすべて紙が使われ、プラスチックが排除されている。Fogも同様だ

    Isai Blueの中身。梱包材はすべて紙が使われ、プラスチックが排除されている。Fogも同様だ

  • Isai Blue限定で同梱される、作家・藤田望人氏の描き下ろしステッカー「《展開のたね ― 組み合わせから生まれるデザイン ―》」

    Isai Blue限定で同梱される、作家・藤田望人氏の描き下ろしステッカー「《展開のたね ― 組み合わせから生まれるデザイン ―》」

  • Fogの同梱品。こちらもすべて紙を使った梱包だ

    Fogの同梱品。こちらもすべて紙を使った梱包だ

  • Isai Blue本体。光の加減によって見え方が変わる濃い青が特徴。写真は本体カラーを活かしたバンパーケース（同梱物）を装着した状態

    Isai Blue本体。光の加減によって見え方が変わる濃い青が特徴。写真は本体カラーを活かしたバンパーケース（同梱物）を装着した状態

  • バンパーケースは前面・背面にやや出っ張っているため、落としても画面や背面へ影響しにくい。バンパーケースを装着して本体を机に伏せても、画面は机と接地していなかった

    バンパーケースは前面・背面にやや出っ張っているため、落としても画面や背面へ影響しにくい。バンパーケースを装着して本体を机に伏せても、画面は机と接地していなかった

  • バンパーケースを装着した状態の背面。カメラ部分はフラットだが、バンパーケース部分が1mm弱飛び出しており、衝撃などから背面を守る

    バンパーケースを装着した状態の背面。カメラ部分はフラットだが、バンパーケース部分が1mm弱飛び出しており、衝撃などから背面を守る

  • バンパーケースを外した状態のIsai Blue本体。濃い青色が印象的だ。滑らかな背面は、皮脂は付きやすいが指紋は目立たない

    バンパーケースを外した状態のIsai Blue本体。濃い青色が印象的だ。滑らかな背面は、皮脂は付きやすいが指紋は目立たない

  • 側面は光沢のある青い金属で、本体の濃い青と調和している

    側面は光沢のある青い金属で、本体の濃い青と調和している

  • 左側面にはSIMカードスロットを搭載

    左側面にはSIMカードスロットを搭載

  • FogでSIMカードスロットを開けたところ（専用のSIMピンも同梱されている）

    FogでSIMカードスロットを開けたところ（専用のSIMピンも同梱されている）

  • Fogの背面。白に近い、少し緑がかった明るいグレーだ

    Fogの背面。白に近い、少し緑がかった明るいグレーだ

  • すりガラスのような加工が施され、指紋も皮脂もほとんど目立たない

    すりガラスのような加工が施され、指紋も皮脂もほとんど目立たない

  • 側面はやや緑がかったグレーの金属で、本体カラーとのバランスがよい

    側面はやや緑がかったグレーの金属で、本体カラーとのバランスがよい

  • 起動画面も本体カラーに合わせた配色になっている

    起動画面も本体カラーに合わせた配色になっている

  • 前面は全面ディスプレイだが、非表示領域が2mmほどある

    前面は全面ディスプレイだが、非表示領域が2mmほどある